Udaondo: Fábrica láctea paralizada por reclamo sindical

Unos 15 trabajadores sostienen un acampe junto a Atilra en la planta de la fábrica láctea Mayol. Reclaman por salarios impagos y por la falta de liquidación de las cargas sociales.

La Seccional General Rodríguez de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) anunció que acompaña el reclamo de los trabajadores de Lácteos Mayol: “La patronal se niega a regularizar el pago de sus salarios y las cargas sociales. Exigimos que cumplan con lo que por derecho le corresponde a los trabajadores”, informaron en sus redes sociales.

La disyuntiva se plantea dentro del plantel, ya que no todos están de acuerdo con las medidas tomadas. Patricio, uno de los trabajadores del lugar que se comunicó con este medio, acusa que “los productores no pueden entregar la leche, los trabajadores no pueden ingresar. Es un atropello aberrante contra la propiedad”.

“Un gran problema atraviesa nuestro pueblo, en la fábrica ubicada en la ruta 16, a pocos kilómetros de Gobernador Udaondo, partido de Cañuelas. El grupo Atilra tomó represalias contra la empresa cerrando sus puertas”, especifica.

Este conflicto parece no cesar, y para esta mañana se planeó una marcha. La misma tendrá lugar a las 11 hs.

Imágenes FB: Atlira Seccional Gral. Rodríguez

1 de 6