Juan Manuel Álvarez: “Construir una institución con prestigio también implica empezar a respetarnos entre nosotros”

Las instalaciones de Li.Po.L.C.C fueron el escenario elegido, una vez más, para llevar adelante una sesión del Honorable Concejo Deliberante de General Paz. En este caso, una muy especial, ya que se trató de la apertura del período de sesiones ordinarias de dicho cuerpo.

Si bien fue más limitada la asistencia de invitados, llamativamente, el improvisado recinto se encontraba repleto de autoridades, tanto municipales como convidados especiales. Funcionarios de primera línea de todas las áreas, la Jueza de Paz Dra. Angélica Ceballos, los Jefes de la Policía Comunal y el CPR, Comisario Inspector Patricio Caballero y Comisario Lucas Andersen (respectivamente), también fueron parte del acto. Además, claro está, de los Concejales de los cuatro bloques y sus respectivas secretarias.

La Sesión estuvo encabezada por la Presidenta del HCD, Dra. Ayelén Borda, y el Secretario Cristian Diniro, y como es habitual, el acto contó también con la presencia del Intendente Juan Manuel Álvarez, quien brindó un discurso diferente al que nos tiene acostumbrados, que claramente tiene correlación con el año particular que atravesamos.

La pandemia fue y es, el foco de atención principal, y muchas de las actividades y gestiones que se iniciaron o plasmaron circundan en este tema. Es por ello, que el jefe comunal hizo hincapié en lo realizado, tanto a nivel local como provincial y nacional, con el fin de sobrellevar una situación sanitaria y económica por demás compleja. En este sentido, expresó: “quiero hacerles llegar mis más sinceras disculpas por lo errores u omisiones cometidas, sepan entender, que muchas veces no es fácil tomar decisiones en pos del bienestar general de la comunidad y sin afectar los intereses particulares”.

Números, estadísticas, anuncios y agradecimientos completaron un discurso medido, poco “tribunero”, que daba muestra de la realidad en la que se encuentra el distrito. (Ver más abajo)

En un año electoral, donde suelen “caldearse” los ánimos, Álvarez volvió a enfatizar en la importancia de mantener el respeto. A la hora de agradecer a la familia y amigos recordó que son ellos “los que a menudo padecen las exigencias, las demandas, mis ausencias o se mortifican cuando leen las calumnias e injurias que cobarde y muchas veces anónimamente se escriben sobre mi persona.”

“(…) Todos los que estamos en la función pública, tenemos una tarea y una responsabilidad, la de aprender a marcar un límite. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestro prestigio, nuestra honra, no puede estar pisoteada o denigrada en cualquier discusión, campaña o comentario impune, construir una institución con prestigio también implica empezar a respetarnos entre nosotros y a condenar públicamente este tipo de acciones independientemente de quien o quienes sean los destinatarios de estas ofensas y provengan de quien provengan”, aseveró el Intendente.

En la previa, la Presidenta del HCD, Dra. Borda emitió un discurso más crítico y político, haciendo énfasis en la situación política, económica y social heredada con la que debió enfrentar el actual gobierno una pandemia.

“Comienza un período legislativo en un año histórico para Argentina, una Argentina que debió ponerse de pie después de haber estado de rodillas. Una Argentina que se vio azotada por un virus desconocido, impredecible, en un contexto de extrema fragilidad económica y social. Ahí cuando la desigualdad aún era moneda corriente, cuando las bases de la sociedad todavía era débiles, aunque la esperanza de esta argentina estaba latente, convencidos y convencidas que otro país era posible”, comenzó su alocución.

Discurso completo:

El Discurso completo del Intendente Juan Manuel Álvarez:

Señora Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General Paz y demás miembros de éste Honorable Cuerpo.

Señora Jueza de Paz Letrada, Dra. Angélica Ceballos

Señor Presidente del Consejo Escolar

Señores funcionarios municipales

Medios de Prensa

Vecinos de General Paz que nos están viendo y escuchando.

Tengan todos ustedes buenas noches.

Hoy me encuentro ante ustedes, para dar inicio a un nuevo período de Sesiones Ordinarias de este Honorable Concejo Deliberante.

Decir que el año pasado estuvo atravesado por la pandemia, resulta a esta altura una obviedad.

Quiero empezar haciendo un profundo agradecimiento al pueblo de General Paz, un pueblo que, mayoritariamente a lo largo de la pandemia, no solo se mantuvo informado, alerta y cuidándose, sino que cuando tuvimos picos de contagios y lo llamamos a la reflexión, rápidamente respondió favorablemente. Un pueblo que, a pesar de las angustias y ansiedades padecidas durante la cuarentena, acato las recomendaciones impartidas para su cuidado. A todos mis queridos vecinos, quiero hacerles llegar mi profundo agradecimiento y mi eterna gratitud.

También quiero hacerles llegar mis más sinceras disculpas por lo errores u omisiones cometidas, sepan entender, que muchas veces no es fácil tomar decisiones en pos del bienestar general de la comunidad y sin afectar los intereses particulares.

En este marco, es importante analizar, como transcurrió el año, como logramos sobrellevarlo, que impacto tuvo, que objetivos concretamos y cuales nos planteamos en esta nueva normalidad.

No hay ninguna duda, que, en este contexto, nuestro principal objetivo fue, y es, el cuidado de la salud de nuestros vecinos y la atención de aquellos que resultaron y resultan afectados de manera directa o indirecta por los contagios.

Allá por fines de marzo, y ante la inminente llegada del coronavirus a todo el país, rápidamente TODAS las áreas del gobierno municipal se abocaron a trabajar en todo lo referido a la preparación, manejo y tratamiento de la pandemia, los efectos causados por la misma y la consecuente cuarentena establecida.

Tempranamente, se conformó el comité interdisciplinario de prevención, tratamiento y seguimiento del coronavirus, integrado por un grupo de profesionales y técnicos, desde el cual, se abordaron y abordan todas las miradas y perspectivas para la permanente toma de decisiones.

Al igual que el resto de la sociedad, las distintas áreas de gobierno debieron transformar su forma de trabajar, adaptarse a las restricciones existentes, implementar nuevos mecanismos para poder cumplir con sus actividades en el marco de esta pandemia.

Personal municipal y fundamentalmente de la secretaria de deportes estuvo colaborando en los controles de los accesos a las localidades, en tanto que otro grupo, aún continúa asistiendo a más de 250 de nuestros adultos mayores, realizándoles mandados y fundamentalmente realizado de manera diaria viajes a chascomus para la provisión de medicamentos de PAMI con cobertura al 100%.

Con personal de distintas áreas y la participación de distintas secretarias se trabajo en la notificación y control de los protocolos a todas las actividades comerciales y de cuentapropistas.

Personal de la secretaria de planificación social, además del trabajo de asistencia y acompañamiento que hacen habitualmente, estuvieron y aun lo hacen, asistiendo de manera permanente a aquellas familias que se encuentran aisladas, brindándole el sustento necesario para completar su aislamiento. En tanto que el personal de la casa del niño y los centros comunitarios se mantuvieron y lo siguen haciendo, asistiendo en sus domicilios de manera permanente a los niños y sus familias que habitualmente asisten a dichas dependencias y requieren el apoyo del estado. Estas visitas domiciliarias de asistencia, se abordan de una manera integral e interdisciplinaria, con profesionales y contempla un abordaje familiar amplio.

Esta actividad de asistencia a las familias, se realizaron de manera coordinada con el consejo escolar. A cuyos miembros quiero agradecerles su permanente predisposición y trabajo en estas circunstancias.

—————————————————————////////////////————————————————En tanto la pandemia recrudecía y la cuarentena se mantenía, los efectos de la misma, no solo se veían en las cuestiones sanitarias, la pandemia empezó a tener serias repercusiones en la faz económica, tanto en las arcas públicas como en las privadas. La coparticipación empezó a caer, las recaudaciones de las tasas propias sufrieron una abrupta caída, y el municipio no solo debía hacer frente a los gastos fijos, sino que la pandemia había requerido la necesidad de realizar inversiones no previstas.

En ese sentido, quiero agradecerle al gobernador Kicillof, quien en esos momentos asistió a todos los municipios de la provincia con fondos para poder hacer frente al pago de haberes y gastos relacionados con la pandemia. Tampoco puedo dejar de mencionar la decisión del presidente de la nación Alberto Fernández de implementar el IFE para los vecinos más necesitados y el ATP para las empresas y comerciantes. En realidad, cuando uno lo menciona así o se ve el anuncio de los programas por televisión, parecen cuestiones muy abstractas y lejanas, pero la realidad, es que el IFE alcanzo a 2.574 familias de nuestro distrito, y represento una inversión del estado nacional de 77 millones de pesos, que sirvieron para paliar la situación social y familiar de muchísimos vecinos y para sostener el consumo de los comercios.

En tanto que el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción conocido como ATP, que consistía en el pago de parte de los salarios de los empleados de las empresa, comercios o instituciones, beneficio a 45 establecimientos del distrito y en sus 9 pagos, aporto al pago de 1.450 salarios con una inversión de 29 millones de pesos.

Estos aportes, sumado a los bonos de incentivo que recibieron casi 200 trabajadores de la salud, que implicaron un aporte de 5,6 millones de pesos, ha significado que, entre marzo de 2020 y enero de 2021, la inversión extraordinaria del estado nacional a través de la ANSES en General Paz ha sido de 111 millones de pesos.

Hago esta mención, porque mas allá de los posicionamientos ideológicos que tengamos cada uno de nosotros, este tipo de decisiones y política de estado, ha permitido sostener cientos de puestos de trabajo, y auxiliar a cientos de familias, generando además un impacto directo en la economía local y su consumo.

A pesar de la situación económica descripta, y con el apoyo del gobierno provincial hemos podido pagar los salarios en tiempo y forma, otorgar un aumento a los empleados municipales acompañando la inflación del año 2020, cumplir con el pago a los proveedores y poder pagar deudas que manteníamos al cierre del ejercicio 2019.

En lo referido al sistema sanitario, muy rápido nos pusimos a trabajar y tomamos acciones y decisiones de carácter preventivo, en ese marco, se comenzó la descentralización de las prestaciones básicas, mudándolas al Centro de Jubilados de la calle españa, para evitar la afluencia de vecinos al hospital, se reabrió la puerta principal del hospital para poder tener una doble circulación, se establecieron procedimientos estrictos para los distintos servicios, junto a profesionales se trabajó en la capacitación de todo el personal sobre los protocoles de acciones y la utilización de los equipos de protección personal, se tomó la decisión de trasladar a Villanueva el geriátrico municipal. Esta decisión, no solo permitió cuidar mejor de nuestros abuelos, sino que nos permitió duplicar la cantidad de camas y tener dentro el hospital dos zonas claras de internación para tener bien diferenciados los lugares para casos positivos o en estudio y para el resto de las patologías.

Se acondicionaron las instalaciones del Club de Veteranos “SAN VICENTE DE PAUL”, de los centros de jubilados y pensionados de ranchos y “LA DULZURA” de Villanueva.

En este punto debo resaltar y agradecer a todas las instituciones intermedias del distrito que rápidamente ofrecieron sus sedes para ser utilizados en esta pandemia.

Puntualmente, quiero expresar nuestro profundo agradeciendo a los miembros del Centro de Jubilados la DULZURA de Villanueva, del Club de veteranos SAN VICENTE DE PAUL, y del centro de JUBILADOS Y PENSIONADOS de GENERAL PAZ por ceder sus instalaciones. Y al vecino Martin TUERO por ceder de manera gratuita y desinteresada 6 cabañas de su propiedad para el aislamiento de casos positivos o de personal aislado.

La pandemia, también tuvo un efecto directo sobre las gestiones que habitualmente realizamos, durante meses estuvimos imposibilitados de viajar, ministerios que se encontraban cerrados, y donde el único tema que preocupaba y nos ocupa era el manejo de la pandemia y el cuidado de nuestros vecinos.

La paulatina flexibilización de la cuarentena permitió que los ministerios vuelvan a abrir, que el personal asista a sus lugares de trabajo, y pudimos volver a ponernos en marcha con las gestiones.

Pensando en el regreso a las aulas, comenzamos a trabajar junto a la dirección general de escuelas en las necesidades de nuestros establecimientos educativos.

Se realizaron distintos trabajos de reacondicionamientos y mejoras en las escuelas 14, agraria y media 2. En los próximos días se llevarán adelante obras de similares características en las escuelas primarias 8, 10, 11, 13 y 501. En la EP N°1 se están reparando las veredas en su totalidad, y en los próximos días se comenzará el arreglo de la biblioteca que sufrió serios daños con la última lluvia intensa.

En lo que se refiere a los establecimientos educativos, está llegando a su finalización la construcción del jardín 905, que había sido paralizado en el año 2017, y en los próximos días, saldrá a licitación la obra de ampliación y refacción del jardín 904 por casi 10 millones de pesos.

Estas obras que les he mencionado, representan una inversión por parte del gobierno nacional de 17.5 millones de pesos y del gobierno provincial de 16 millones.

En un trabajo conjunto con la cooperativa de electricidad, hemos comenzado a dotar de internet a través de antenas, a todas las escuelas rurales del distrito, convencidos en garantizar el acceso a la información a todos los chicos del distrito.

Con referencia la localidad de Villanueva, hemos podido concretar y dar respuesta, no a una, sino a 2 de las demandas históricas que tenía la comunidad de Villanueva y el balneario rio salado.

Después de innumerables gestiones fallidas, junto al gobierno de la provincia de buenos aires, hemos podido finalmente instalar un cajero automático en la mencionada localidad. Lo que ha requerido una fuerte inversión de las arcas municipales.

A su vez, y como lo anuncie el día de la inauguración del cajero automático, luego de más de 5 años de gestiones silenciosas, comenzó la obra de remodelación total del camping municipal, un lugar que es frecuentado por los turistas y que ha sufrido innumerables embates de la naturaleza y las inundaciones, la obra consistirá en la construcción de una muralla como defensa para evitar la erosión de la costa, parquización en todo el predio, pavimento dentro del mismo camping, la colocación de 160 artefactos de led para la iluminación y la construcción de un nuevo salón de usos múltiples de 400 M2 con vestuarios y baños totalmente nuevos. Esta obra que dio inicio hace unos pocos días, representa una inversión del gobierno de la provincia de 180 millones de pesos y ha generado al menos 15 puestos de trabajo directos

En la localidad de Villanueva, se pavimentarán las calles Pilar Vega, Fagnani y Antonio Puente del barrio que se encuentra detrás de la delegación.

En lo referente a la iluminación, ya se instalaron y se encuentra funcionando la nueva iluminación de la calle libertad, misma tarea se realizará en la calle 25 de mayo y en otras cuadras urbanas de Villanueva. Se renovará con sistema de led la totalidad de las luminarias del acceso al balneario rio salado.

A través de vialidad de la Provincia de Buenos Aires, el pasado año hemos logrado la licitación de 2 importantes obras. 1) La etapa 2 de la repavimentación y ensanche de la RP 215 desde loma verde hasta Gobernador Udaondo, con un costo cercano a los 700 millones de pesos. 2) La consolidación, entoscado y estabilizado de 15 km de la RP 20 desde la RP 29 hasta el deslinde con el distrito de monte, o más conocido para nosotros como el camino de tierra a monte. Esta obra tiene una inversión estimada de 80 millones de pesos.

Conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, hemos podido incorporar otros 5 km. de caminos rurales a consolidar. Haciendo un total de 20 km de caminos rurales los que se verán consolidados.

Estas mejoras, no solo brindarán numerosos beneficios para los productores en un área de influencia de unas 9.600 has, sino que aumentarán las posibilidades de radicación de emprendimientos de actividades pecuarias intensivas e incrementarán en un 10 % el valor de los campos.

En la localidad de loma verde, se han finalizado las 9 viviendas del plan federal que se entregaran en las próximas semanas en simultaneo con las 53 viviendas de ranchos, motivo por el cual, en los próximos días estaremos enviando a este Honorable Concejo para su consideración el correspondiente listado de adjudicatarios.

En los próximos días, firmaremos con el Gobierno Provincial el convenio para la construcción de un Salón de Usos Múltiples que se emplazará sobre la calle Chiramberro y representará una inversión de 16 millones de pesos.

Como parte del programa de pavimento acordado con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, este año se pavimentarán 2 cuadras de la calle Chiramberro, y se colocarán columnas nuevas de iluminación con artefactos de led en la calle Rivadavia y en toda la extensión de la Av. Chiramberro.

La producción industrial, también se vio sumamente afectada por la economía y la pandemia, en ese sentido, lamentablemente nos hemos visto afectados por el cierre de la empresa Danone S.A. y Mori-block, lo que generó la irremediable pérdida de numerosos puestos de trabajo.

Durante el año 2020, comenzó a funcionar la Fábrica de Galletitas “Dulce Daniela”, se iniciaron los trabajos para la ampliación del Molino Harinero y la instalación de su nueva planta para el fraccionamiento de harina de trigo y la producción de harina de maíz.

También la empresa Dagovac, se encuentra finalizando las obras de su planta para la elaboración de Queso Mozzarella y la empresa Micropel S.A. reinició sus trabajos en su planta industrial para la fabricación de cartón microcorrugado.

Gestiones realizadas en los últimos meses, nos permitieron concretar obras importantes para nuestros vecinos. En ese sentido:

1) En los próximos días estaremos llamando a licitación la obra para la construcción de 39 NUEVAS VIVIENDAS por un monto de 140 millones de pesos.

2) También estaremos llamando a licitación la obra para la construcción de una estación de bombeo y 1.500 metros de la RED de CLOACAS en el cuartel segundo por un monto aproximado de 25 Millones de pesos.

3) En tanto que ABSA tendrá a su cargo la ejecución de la ampliación de 3.000 metros de la RED DE CLOACAS en todo el barrio Néstor Kirchner y adyacencias.

4) Hace unas semanas comenzó la obra de construcción del CORDON CUNETA en el barrio Néstor Kirchner, por un monto de 10 Millones de pesos.

5) En los próximos días, estaremos firmando el convenio específico con Vialidad Nacional para la obra de pavimentación de 3.000 metros de la vuelta de la laguna de ranchos por un monto de 50 Millones de pesos.

6) Como es de público conocimiento, hemos retomado el programa de reconversión lumínica a tecnología led en la planta urbana de ranchos.

7) En los próximos días, se reiniciará la obra de reparación y remodelación de las veredas de la Av. Campomar;

8) Y también comenzara un plan de bacheo urbano con una inversión de 2 millones de pesos.

9) Incipientes estudios iniciados hace algunos años, y gestiones recientes, tendrán como fruto en unos meses, la licitación por parte del ministerio de infraestructura, de la obra hidráulica de desagües pluviales más grande de la historia de nuestro distrito, con la construcción de 8.300 metros lineales de entubamientos y conductos en la localidad de Ranchos por un monto de 360 millones de pesos

Hace años que vengo diciendo que la salud es prioridad para nuestra gestión, que es una política de estado, y que desde hace lustros que invertimos un altísimo porcentaje de nuestro presupuesto en ella.

La pandemia ha puesto sobre relieve exactamente esto que nosotros ya sabíamos, de lo imprescindible, indispensable e importante que es nuestro sistema sanitario municipal, único efector de salud del distrito.

La llegada del coronavirus encontró nuestro sistema de salud fortalecido, pero el aporte del gobierno provincial y nacional junto al esfuerzo municipal, han hecho que hoy nuestro hospital este equipado con tecnología como nunca antes lo estuvo. 5 Respiradores artificiales nuevos, 8 bombas de infusión continua, 6 monitores multiparametricos, 4 camas de terapia intensiva, 30 camas de sala, equipos para el laboratorio, 1 ecógrafo nuevo, con un costo de 28.000 dólares, bicicleta para realizar ergometrías, Holster y 1autoclave que llegara en las próximas semanas.

Todo este equipamiento que les acabo de mencionar es importantísimo y muy costoso, pero igual de importante o más, es el recurso humano calificado, para operar estos equipos y para atender a nuestros vecinos. Es por ello, que hemos incorporado a nuestro hospital, nuevos profesionales, 3 médicos clínicos, 1 infectólogo, 1 cirujano, 1 cardiólogo, 1 coordinador de casos críticos y 4 especialistas en diagnóstico por imágenes, se conformaron o reestructuraron, los servicios de traumatología, salud mental y diagnóstico por imagen. En la actualidad, nuestro hospital cuenta con la oferta de 28 especialidades y 72 especialistas, además de los de clínica médica.

A pesar de estar en medio de una pandemia, hemos podido seguir avanzando y cumpliendo objetivos, con el aporte de la fundación del banco de la provincia de buenos aires, hemos obtenido 30 computadoras y 3 impresoras que nos permitieron digitalizar todo el hospital y todos sus servicios, hoy contamos con un sistema de turnos digital y una historia clínica digital para cada paciente.

Siempre hemos dicho que hacemos esto porque nos gusta, porque amamos lo que hacemos y porque tenemos la posibilidad de soñar, de tener utopías y de trabajar por ellas, para mejorarles la vida a nuestros vecinos.

Hoy, 2 de marzo, hace exactamente 1 año que se realizó la primera tomografía en el hospital municipal, servicio que fue inaugurado hace pocas semanas. Quiero contarles, que en un año y a pesar de la pandemia reinante, se han realizado 1.200 tomografías a 960 pacientes, no solo del distrito, sino de toda la región. En la actualidad, con el servicio de tomografía estamos atendiendo las emergencias de varios hospitales de la zona.

Y como lo anuncie ese día, nos atrevimos a seguir soñando, por eso hoy vuelvo a ratificar lo dicho durante la inauguración de tomógrafo. Junto a la sociedad propietaria del tomógrafo hemos decidido seguir ampliando los servicios para nuestros vecinos y aumentando la complejidad de nuestro hospital, por ello, hemos decidido la creación del “CENTRO DE LA MUJER” dentro de nuestro hospital. Con la incorporación de un densitómetro cuyo costo asciende a la suma de 40.000 dólares, sumado a nuestro nuevo ecógrafo y al mimógrafo les va a permitir a las mujeres de nuestro distrito y de toda la región realizarse los 3 estudios en el mismo día y de manera coordinada. Algo que solo ocurre en los lugares privados y más sofisticados de mayor complejidad de la plata y buenos aires.

Quiero agradecerle a Jorge Ramos y a Lili, por seguir confiando en nuestra gestión y fundamentalmente, por seguir apoyando nuestro querido hospital municipal.

El hospital ha crecido, la demanda se ha incrementado, los servicios son cada vez más y los requerimientos también, es por ello, que hemos decido que este año, por un valor de 7 millones de pesos vamos a adquirir una planta generadora de oxígeno, esto nos permitirá bajar mucho los costos de este importantísimo insumo y además disponer de mayores volúmenes generados directamente en el hospital.

Luego de haber pasado todo el año en la lucha contra el coronavirus, y el manejo de la pandemia, finalmente llego ese momento tan anhelado por todos nosotros y por muchos vecinos. Comenzamos a ponerle fin esta pandemia, a limitar sus efectos tan trágicos, y a poder llevarles tranquilidad a los vecinos y reducir la angustia que han cargado durante tantos meses.

HEMOS COMENZADO LA CAMPAÑA MASIVA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19.

Es un nuevo desafío que tenemos como gestión municipal, y como sociedad en su conjunto.

Luego de haber vacunado a todo el personal esencial, hace 2 semanas comenzó en nuestro distrito la campaña provincial de vacunación gratuita y voluntaria contra el coronavirus.

El día de ayer, comenzamos como nuevo centro de vacunación ubicado en el gimnasio mayor del CEF, al día de hoy, ya se han aplicado 2050 vacunas de primeras dosis, de estos 2050 vecinos, 440 ya se han aplicado la segunda dosis y han completado el proceso de inmunización.

En los últimos 13 días, hemos vacunado a 1600 personas, y al día de hoy hay inscriptos en la base de datos de la provincia 4.100 vecinos que han manifestado su voluntad de recibir su dosis.

Como lo he explicado la semana pasada, hasta este momento los turnos son otorgados por el ministerio de salud provincial a quienes se hayan inscripto en la página del vacunate. Los grupos poblacionales también son asignados por el ministerio de salud. Debido a gestiones que realizamos en los últimos días, hemos recibido la autorización para poder salir a vacunar personas postradas y esperamos que a la brevedad se nos autorice a descentralizar los puntos de vacunación y se nos permita poder otorgar turnos también, para que, de esta manera, poder acelerar el proceso de inmunización de nuestros vecinos y poder comenzar a vacunar en las localidades.

Hace unos meses atrás cuando la pandemia llegaba al punto más alto todos teníamos algún familiar o conocido contagiado, hoy, todos tenemos algún familiar o conocido vacunado, esto no es casualidad, es consecuencia de un estado presente y de una decisión política de presidente de la nación, de priorizar la salud pública y de realizar los acuerdos necesarios para que la o las vacunas lleguen a nuestro país lo antes posible.

Hoy 2 de marzo, se cumple exactamente 1 año de la aparición del primer caso de coronavirus en la argentina. Nuestro país hoy cuenta con más de 4 millones de dosis de 3 tipos diferentes de vacunas, y esto se da en un mundo, en el cual, más de 130 países no han podido acceder a 1 sola dosis y donde 10 naciones han acaparado el 75 % de todas las dosis producidas hasta este momento.

Este mismo 2 de marzo, encuentra a General Paz, con el 20% de su población que ya recibió al menos 1 dosis.

——————————————–//////////////////////////////////////////////—————————–

Hace unos momentos dije que era un nuevo desafío que teníamos como sociedad, y lo dije por lo siguiente: Siguiendo la experiencia de los países del hemisferio norte y los que dicen los especialistas en la argentina, es absolutamente inevitable que llegue la segunda ola de contagios en algunas semanas. Es absolutamente necesario que nos vacunemos para bajar la cantidad de contagio y fundamentalmente los casos graves y los fallecimientos. Esta pandemia ya tiene un altísimo costo en vidas, no solo en la argentina, sino en la provincia y en nuestro distrito.

En este punto, no puedo dejar pasar la perdida física del Dr. Alfonso Echarri y las circunstancias en las cuales ocurrió. Esta casa ha perdido a uno de sus integrantes, a un representante del pueblo, el municipio y nuestro hospital ha perdido a uno de sus mejores médicos, y la comunidad ha perdido a un gran vecino y a un médico de la vieja escuela, de tiempo completo, un médico de vocación que ha dejado un vacío muy difícil de llenar en esta sociedad. Un profesional, un integrante del comité de prevención y del personal de salud, que cayó en cumplimiento, no de su deber, sino en cumplimiento de su vocación. Todos saben que pertenecíamos a espacios políticos distintos, al igual que nuestro director del hospital, pero en esta pelea, estuvimos más juntos que nunca, porque en el cuidado de nuestra gente y en esta lucha contra el covid-19 no hay grietas y no hay diferencias. En nombre del gobierno municipal y del pueblo de General Paz GRACIAS por todo Alfonso.

Ante la situación descripta, quiero agradecer profundamente a todos los empleados municipales de todas las áreas, por supuesto que, a todo el personal de salud de nuestro distrito, por haberse puesto al frente de esta pandemia, por haberse adaptado a esta nueva realidad y hacer lo que había que hacer para salir adelante. Para todos ellos y a los representantes de los distintos gremios no tengo más que palabras de agradecimiento.

También quiero hacer público mi agradecimiento a todos los integraron e integran el comité de prevención, tratamiento y seguimiento del coronavirus, ellos han procurado tomar las mejores decisiones y aconsejar a este intendente de la mejor manera a lo largo de la pandemia en beneficio de la comunidad en general.

Teníamos una asignatura pendiente que era la oficina de género y diversidad, hoy es un hecho concreto que comenzó a funcionar en octubre pasado, y nos permite vivir en una ciudad un poco menos injusta y desigual.

También en este contexto, quiero hacerle un agradecimiento especial a todos los medios de prensa, no tengo dudas de la importancia de su función, pero en esta pandemia, han sido y son, fundamentales para llevar a nuestros vecinos información útil, veraz y precisa.

Quiero agradecerles muy especialmente a ustedes, a todos los integrantes de este Honorable Cuerpo, porque en tiempos donde no funcionaba o sesionaba este cuerpo, mantuvimos reuniones periódicas informando e intercambiando distintas posiciones sobre el manejo de la pandemia, no ha sido un año fácil, y ustedes, al igual que todos nosotros, a lo largo del año hemos recibido reclamos y presiones de distintos actores, pero con aplomo y coherencia, hemos tomado la mejores decisiones para cuidar a toda nuestra comunidad.

Un agradecimiento particular, quiero expresar para los concejales de nuestros bloques, quienes nos representan en este espacio, y trabajan incansablemente junto al ejecutivo para alcanzar los concesos necesarios.

Quiero hacerle llegar un afectuoso saludo al querido Intendente MC Juan Carlos Veramendi, para él tampoco ha sido un año fácil, pero en los últimos meses lo han estado aquejando algunas dolencias físicas de su salud.

Quiero expresar mi agradecimiento a los miembros del gabinete. Este 2020 ha sido extremadamente difícil, como lo dije al comienzo, debieron adaptarse a poder realizar las tareas con las nuevas circunstancias imperantes, muchas veces fueron ellos directamente quienes debieron hacer frente a problemáticas a resolver. Este año tampoco va a ser fácil, pero debemos tener la capacidad técnica, intelectual y humana para sobrellevarlo y ofrecerles a nuestros vecinos lo mejor de nosotros.

A título personal, quiero expresar mi eterno agradecimiento a quienes son mi sostén, quienes ponen en perspectiva mi vida, a mis 3 amores, María, Rosario y Dante, a mis padres, a mis hermanos y a mis amigos, son ellos los que me acompañan de manera incansable e incondicional, y son ellos también, los que a menudo padecen las exigencias, las demandas, mis ausencias o se mortifican cuando leen las calumnias e injurias que cobarde y muchas veces anónimamente se escriben sobre mi persona.

Vuelvo a repetir lo que dije hace 1 año, TODOS los que estamos en la función pública, tenemos una tarea y una responsabilidad, la de aprender a marcar un límite. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestro prestigio, nuestra honra, no puede estar pisoteada o denigrada en cualquier discusión, campaña o comentario impune, construir una institución con prestigio también implica empezar a respetarnos entre nosotros y a condenar públicamente este tipo de acciones independientemente de quien o quienes sean los destinatarios de estas ofensas y provengan de quien provengan.

Como lo he hecho en varios pasajes del mensaje, quiero expresar mi profundo agradecimiento al Presidente Dr. Alberto FERNANDEZ y al Gobernador Lic. Axel KICILLOF, porque gran parte de los objetivos alcanzados no hubiesen sido posible sin el apoyo de ellos a lo largo este último año.

Para ir finalizando, quiero agradecer a la comisión de LIPOLCC por habernos abierto las puertas y cedido sus instalaciones para poder realizar este acto.

A todos los vecinos les pido, les imploro, que nos sigamos cuidando, que la pandemia no termino, y que por favor se inscriban para recibir la vacuna.

De esta manera, dejo formalmente inaugurado el Trigésimo Octavo periodo de Sesiones Ordinarias Legislativas 2021.

Muchas gracias a todos por su atención.