Sergio Fredes: “Estuve iluminado y por eso nos pudimos quedar con el triunfo”

La jornada de ayer fue, sin dudas, una de las que quedará en la memoria y la retina del ciclista ranchero Sergio Fredes, quien se encuentra disputando la 45ª edición de la Vuelta Ciclista de Mendoza. Tres triunfos consecutivos en el mismo día, incluida la general, son el motivo de tanta satisfacción, y reconocimiento al esfuerzo, empeño y sacrificio que realiza diariamente.

Tras el triunfo, el medio “El Sol”, entrevistó al ranchero. Acá les compartimos la nota:

Sergio Fredes fue el más rápido en San Rafael

El pedalista de la Agrupación Virgen de Fátima se quedó con la segunda etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza. Nicolás Naranjo continúa liderando la clasificación general.

Sergio Fredes se quedó este lunes con la segunda etapa de la 45ª edición de la Vuelta Ciclista de Mendoza desarrollada en San Rafael. En tanto, Nicolás Naranjo, también de Agrupación Virgen de Fátima, continúa siendo el líder de la clasificación general.

El pedalista nacido en Ranchos abrió la ruta, el camino y dominó toda la etapa. Sin dudas, realizó el desgaste y no se quedó con las manos vacías, dándole un gran protagonismo a su equipo.

«Me sentía muy bien y hoy se me pudo dar a mí. Le dedico este triunfo a mi equipo y a mi familia. Vengo de un año no muy bueno y la victoria de hoy me da muchas ganas y mucha fuerza. Tuvimos un año durísimo y por eso se lo dedico a mi familia y mis amigos», aseguró Sergio Omar Fredes.

“Hoy me tocó hacer un desgaste bien grande, pero me tocó terminar disfrutando. Venía todo el día jugado, gané metas de montaña, metas sprint. Hoy estuve iluminado y por eso nos pudimos quedar con el triunfo», agregó.

En relación a la competencia, adelantó que será durísima desde el aspecto físico, ya que los deportistas vienen con poca competencia por la cuarentena para frenar el avance de la pandemia de coronavirus. «Es la primera Vuelta de la temporada y la última. Todos los corredores estamos con muchas ganas de competir y disfrutar. El ritmo es muy alto y creo que la fatiga del fin de semana va a ser muy grande», manifestó.

Créditos: El Sol