Colecta de sangre e inscripción como posible donantes de médula ósea

El próximo lunes 15 de marzo, en la Salita del «Barrio Kirchner» se llevará a cabo una nueva colecta de sangre, en donde además se podrán inscribir como posibles donantes de médula ósea. La misma, se realizará entre las 8,00 y las 11,00 hs.

Requisitos:

Tener entre 18 y 65 años (donantes de sangre)

Tener entre 18 y 40 años (para inscribirse en el registro de donantes de médula ósea)

Pesa más de 50 kg.

Gozar de buena salud

Desayunar sin lácteos

No ingerir ninguna medicación previo a la donación

Para tomarse muestra para donación de plasma Covid-19:

Hay que donar sangre

Tener hisopado positivo

MAS INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA

🔸Desde tu última donación de sangre tiene que haber pasado:

Hombres: 2 meses.

Mujeres: 3 meses.

🔸PODES TOMARTE MUESTRA PARA POSIBLE DONANTE DE PLASMA:

– 30 DIAS DESDE TU RECUPERACIÓN.

– No ser diabético insulino requeriente.

– Mujeres hasta 3 embarazos.

– No haber padecer ningún tipo de cáncer.

– No tener stent, ni cirugías cardiacas

– No haberse realizado endoscopias digestivas dentro de los 6 meses.

– AL IGUAL QUE EN LA DONACIÓN DE SANGRE: No tener enfermedades de transmisión por sangre, tampoco haberse realizado tatuajes o perforaciones en los ultimos 6 meses.

🔸 TUVISTE COVID-19 Y NO CUMPLIS CON LOS REQUISITOS??? PODES ACERCARTE COMO DONANTE SANGRE , ASI TAMBIÉN ESTAS AYUDANDO.

🔸 CONCURRIR CON BARBIJO OBLIGATORIAMENTE.