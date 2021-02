General Paz: Casi 1500 vecinos recibieron la vacuna contra el coronavirus

En horas del mediodía se llevó adelante una conferencia de prensa para analizar la situación epidemiológica del Distrito de General Paz, y además, para brindar un detallado informe del Programa de vacunación que se viene implementando.

En el inicio, el Intendente Juan Manuel Álvarez y el Director Médico del Hospital Campomar, Dr. Santiago Dos Santos se abocaron a explicar la confusa situación que se dio en la jornada de ayer, cuando el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires determinó bajar a Fase 4 nuestro partido, y horas más tarde eliminar las restricciones de horarios de comercios nocturnos.

Estas medidas, a primera vista son contradictorias, ya que la única modificación que se sufre al descender de fase 5 a 4, es la reducción horaria de bares, restaurantes y comercios similares; lo cual a partir de este fin de semana quedará obsoleto con la quita de horarios restrictivos.

En tal sentido, Álvarez dejó en claro que si bien “el cambio de fase no modifica en nada el día a día de la gente”, es fundamental seguir manteniendo los cuidados recomendados para evitar posibles contagios.

Del mismo modo, el Dr. Dos Santos fue enfático al pedir que no compartan mate, respeten la distancia social y que las reuniones familiares y sociales se lleven adelante al aire libre entre no más de diez personas. Además, de insistir en la importancia de inscribirse para recibir la vacunación.

En este aspecto, el Jefe Comunal dio un claro ejemplo de la efectividad de la vacuna contra el coronavirus, contando la experiencia vivida en la residencia de abuelos de Villanueva, en donde hubo dos pasos positivos en pacientes de avanzada edad, quienes fueron contagiadas por un personal que había decidido no aplicarse la vacuna en su momento. De aquí se desprenden dos cuestiones. Por un lado, para Álvarez el vacunarse es “un acto de amor”, no solo propio, sino hacia quienes nos rodean; ya que posiblemente esta situación no se hubiera dado si todo el personal a cargo de los abuelos hubiera optado por vacunarse; pero por otro lado, se pone en evidencia la eficacia de la vacuna. En ese momento, las abuelas que dieron positivo, hacía 14 días que habían recibido la primera dosis de la Sputnik V, y ya habían generado anticuerpos, lo que potenció según los profesionales, que ambas pacientes sortearan la enfermedad sin mayores complicaciones, ni “resultados trágicos”, tal como mencionó el Director Médico.

PROGRAMA VACUNATE: ESTADÍSTICAS Y DESMENTIDAS

En los últimos días, a raíz del descubrimiento de un supuesto vacunatorio Vip, que derivó en la renuncia del Ministro de Salud de la Nación Dr. Ginés González García, a nivel local se sucedieron innumerable cantidad de versiones y afirmaciones que poco o nada tenían que ver con la realidad.

Entre las “denuncias” a través de las redes sociales, se encontraba la afirmación de que la familia del Dr. Santiago Dos Santos había sido vacunada en Ranchos, teniendo domicilio en Chascomús. En tal sentido, el médico aclaró que esto no es cierto: “La realidad es que me resulta cómico. El único vacunado de mi familia soy yo. Mi señora es partera y obstetra y se podría haber vacunado en Chascomús que es donde trabaja y tiene un cargo permanente hace más de 20 años”, pero no puede vacunarse por una contradicción médica, “así que no sólo no se vacunó en ranchos, no se vacunó en Chascomús y no se va a vacunar. Mala información tiene aquella persona que me incluye entre los VIP, como está incluyendo a un montón de personas en esa lista, de personal que sí pertenece a salud en ranchos”.

Por su parte, Juan Manuel Álvarez se mostró molesto ante estos episodios, acusando que “me parece una reverenda hijaputez…. Porque además, de ser falso, es un tema muy sensible que tiene muy angustiada a mucha gente. Me alegro que Santiago lo tome con sonrisa, pero me parece de muy mala leche”, opinó.

“Vamos poner algunas cuestiones blanco sobre negro sobre la campaña de vacunación: las primeras 450 dosis de la Sputnik llegaron el 29 de diciembre (primer componente), después recibimos una segunda entrega el 16 de febrero, 600. Recibimos 500 más el 21 de febrero, de la Covi Shield (…), y además quiero anunciar que en el día de ayer recibimos 500 dosis más de Covi Shield, con lo cual, al día de hoy el municipio de General paz cuenta con 2050 primera dosis, a lo que hay que sumarle 450 dosis del segundo componente de Sputnik que ya se aplicó entre otros, a los geriátricos”

“Hasta hoy a las 8 de la mañana, se habían vacunado 1340 personas del distrito (entre Ranchos, Loma Verde y Villanueva), de esas, 900 recibieron la primera dosis y 440 ya tienen la vacunación completa”

Además, explicó que los turnos para vacunarse los emite la provincia de Buenos Aires, que es la que lleva adelante la campaña, y se están dando en la actualidad 150 turnos por día, los cuales “cumplimos a raja tabla”, aseveraron.

Más allá de que el personal de salud fue el primero en recibir la vacunación, en la última quincena, a nivel provincial, hubo 10.000 nuevos trabajadores que se inscribieron, ya sea porque cambiaron de opinión, o porque los nuevos estudios indican que embarazadas y mujeres que estén amamantando podían recibir la vacuna. A nivel local también ocurrió, y es por ello que aún se sigue vacunando a este grupo, del mismo modo que a mayores de 60 años; a auxiliares y docentes; y a quienes están entre los 18 y 59 años con patologías crónicas.

Con el avance de la vacunación, y ante los resultados que se evidencian, ha incrementado considerablemente la cantidad de anotados a nivel local, por lo cual, solicitan que tengan paciencia: “Nosotros somos los más interesados en que se haga rápido la vacunación”, aclaran.

En los próximos días, y ante el inicio del ciclo lectivo 2021, el punto de vacunación que hoy funciona en la Escuela Secundaria N° 2, se trasladará al salón mayor del Centro de Educación Física.

Conferencia completa acá:

Situación epidemiológica

Programa vacunate