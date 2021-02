CASTRO Y ARSENAL CAYERON CON SAN LORENZO EN EL DEBUT DE LA COPA LPF 2021

Por Julián Ormaechea

Este sábado por la noche, San Lorenzo y Arsenal iniciaron su camino en la Copa 2021 de la Liga Profesional de Futbol en el Nuevo Gasómetro en el marco de la primera fecha de la Zona A.

En el equipo local se presentaba como nuevo director técnico Diego Davobe proveniente de Argentinos Juniors decidiendo poner en cancha a F. Monetti; G. Peruzzi, F. Gattoni, D. Braghieri, B. Pittón; J. Elías, D. Rodríguez, J, Ramírez; L. Melano, N. Fernández y F. Di Santo. Por el lado de los de Sarandí, Sergio Rondina rearmó el equipo debido a algunas salidas y puso a N. Navarro; J. Navas, E. Méndez, M. Carabajal, E. Papa; J. Soraire, L. Picco, N. Castro (el ranchero volvía a la titularidad después de varios partidos); A. Ruiz; J. Candia y L. Albertengo.

Desde el inicio del partido, San Lorenzo se adelantó en el campo y a los 5 minutos, Elías habilitó a Fernández por derecha quien ejecutó el centro atrás y Pittón rompiendo la defensa marcó el primer tanto del partido tempranamente. Esto no relajó al local que tres minutos más tarde estiró la diferencia con otra recuperación en tres cuartos de cancha y centro desde el lado derecho de Peruzzi para que de cabeza, Franco Di Santo venciera la resistencia de Navarro. El conjunto local pudo incluso hacer más grande la ventaja con un muy buen tiro libre de Ramírez que el arquero visitante sacó del Angulo y un remate de Pitton que pasó no tan lejos del arco, evidenciando la diferencia de ánimos en el partido ya que Arsenal no podía hacerse de la pelota y cometía muchas faltas. Cuando San Lorenzo bajó un poco el ritmo de presión y velocidad, a los 30, Soraire remató para que se convierta en córner que tuvo la asistencia fantástica de Nicolás Castro para que Navas cabeceara en el segundo palo y pusiera el 2-1. Resultado que lejos estaba de mostrar el trámite del partido. Con el descuento, el visitante mejoró con el trato del balón y dejó una mejor imagen de cara al complemento con el tándem Papa- Castro sobre el lado izquierdo acompañado por alguna buena intervención de Ruiz.

La segunda parte arrancó con mucho vértigo ya que los dos equipos llegaron al área sin mucha definición pero con velocidad. El remate a quemarropa de Di Santo que Navarro tapó en el omento justo y un envío desde la medialuna de Ramírez fue lo mejor del azulgrana que sufrió las molestias musculares de los antes mencionados debiendo modificar piezas rápido. El equipo visitante se animó un poco más con el correr de los minutos y con los ingresos de Miracco, Necul y Pons. Otra vez, el costado izquierdo era el lugar para aprovechar por las fallas de Peruzzi sumadas a las pelotas paradas que siempre son un arma de fuego. De todas formas, el esfuerzo y las ganas del Arse no alcanzaron para lograr un punto en su visita al Gasómetro de un San Lorenzo que mostró lo mejor en el arranque del encuentro pero que debe mejorar los movimientos defensivos si quiere pelear los primeros lugares del torneo.

Ahora, Arsenal tendrá rápida revancha porque en la segunda fecha de la Zona A jugará con Banfield como local en uno de los partidos adelantados del próximo viernes. En tanto, el conjunto de Dabove cerrará la segunda fecha del torneo el lunes 22 a las 21.30 en Santa Fe enfrentando a Colón en duelo de equipos ganadores en el debut.