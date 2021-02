Dr. Santiago Dos Santos: “Que la sociedad nos ayude, y no nos complique más la tarea”

En el mediodía de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa presidida por el Intendente Municipal juan Manuel Álvarez y el Director Médico del Hospital Campomar, Dr. Santiago Dos santos, en donde se analizó la situación epidemiológica del Distrito de General paz en el marco de la pandemia de Coronavirus.

“Como sociedad tenemos que volver a tener las medidas de cuidado. (…) Uno entiende que la sociedad está cansada, (…) pero en lo que hoy estamos fallando es en cuestiones muy básicas que siempre las estamos remarcando, y que no se están aplicando”, confirmó Álvarez.

En tal sentido, se especificó que los contagios masivos que se sucedieron en los últimos días nada tienen que ver con que nos encontremos en Fase 5, así como tampoco tiene relación estrecha con las reuniones sociales permitidas o las fiestas clandestinas, sino que se debe a un relajamiento por parte de la sociedad. Influyen en esto tres factores fundamentales: En primer lugar, la gente, pese a los insistentes pedidos, comparte utensilios, mate e incluso hasta cigarrillos; en segundo término a que minimizan los síntomas o los ‘tapan’ con medicación creyendo que se debe a factores climáticos o cambios de aire, y no acuden a la consulta, manteniendo una vida relativamente normal y en contacto con otras personas. Y en tercer lugar, a que ocultan información al momento de realizar la consulta y tener que declarar los contactos estrechos con los que ha estado en las últimas 48 horas.

Esos tres factores son los principales motivos por los cuales en General Paz hubo 32 casos positivos en solo 5 días. Es por ello, que el Director del Hospital Campomar, Dr. Dos Santos enfatiza: “le pido a la sociedad que nos ayuden y no nos compliquen más la tarea”.

Por otro lado, y haciendo alusión a una nueva “moda” por parte de algunos vecinos de tomar ivermectina (conocido comercialmente como IVOMEC), se alerta que dicho remedio indicado para animales no tiene fundamentos científicos como paliativo para el coronavirus, es más, “la ivermectina en la dosis que recomiendan es hepato tóxica. No sirve, no hay ningún aval científico”, resaltó Dos Santos. Por lo cual, recomienda a la población no utilizarla, y sí inscribirse en el plan de vacunación, donde está demostrado a través de informes médicos y científicos, la eficacia de las vacunas, principalmente de la Sputnik V, que es la que ha recibido el personal de salud, policía, bomberos y residentes de los geriátricos del Distrito.

Con respecto al plan de vacunación que se viene implementando a nivel local, el director médico aseguró que restan aplicar poco más de cien dosis de la segunda etapa, debido a que hubo un caso positivo en el geriátrico de Villanueva, y al momento se estudia el caso. Se estima que en la próxima semana se completará con el plan.

Álvarez volvió a invitar a los mayores de 18 años a inscribirse en el programa “Vacunate”, en el cual ya más de 3600 personas mostraron su voluntad de recibir la vacuna contra el coronavirus.

