Cololo Aramburú: “Más que agradecidos con la gente”

El pasado sábado, el Club Atlético Ranchos cumplió 29 años de vida y lo celebró con una jornada solidaria de 8 horas denominadas “Cerrando Ideas”.

En el predio que la institución posee desde hace muchísimos años en la esquina de Tránsito Pesado y Avenida Ferrante, se llevó adelante esta propuesta que tuvo como finalidad recaudar fondos para la realización de una cancha de fútbol 7, con el anhelo de crear la Escuelita de Fútbol Infantil.

Para conocer el alcance que tuvo esta jornada, MD se contactó con uno de los miembros de la Comisión Directiva del Verdinegro, Alejandro “Cololo” Aramburú, quien aseguró que tuvo “una aceptación muy buena”.

“Estuvimos desde la mañana, donde se hizo el izamiento de bandera, todo muy lindo”, resumió.

En tal sentido, es importante aclarar, que con las palabras del Presidente del Club, Arq. Walter Ortiz, y el izamiento de la bandera nacional y de la del Club por parte de pequeños futuros integrantes de la institución, se dieron por inaugurado el predio y la obra.

“Salimos al mediodía hasta la Plaza (de Mayo), donde trajimos las urnas, y mucha gente colaboró. A la tarde también. Por ahí faltó un poquito más de gente, pero con el tema de la pandemia mucho no quieren salir… Pero todo muy lindo, y muy contentos” Y agregó Aramburú: Mucho llamado, mucha colaboración. No sabría decir el número, pero se recaudó una plata importante que para nosotros es mucho”. Sumado a que al momento de la nota, aún no habían chequeado en los corralones de materiales si allí habían recibido donaciones, “pero sí lo que es respecto a urnas, depósito en la caja de ahorro y en efectivo”.

Además, “tuvimos donaciones de 51 pares de zapatillas de papi fútbol para cuando arranquemos con la escuelita de fútbol. Espectacular”, resaltó Cololo, sin dejar de mencionar que este tipo de acciones provinieron de “gente que por ahí no nos conoce, pero que a través de un contacto, de un conocido comentándole todo el trabajo que hacemos con el Club, llegó esa donación”.

“Hubiéramos esperado tener 2000 personas en el predio, pero no se podía, sin embargo, la gente colaboró. Es más, acá en mi trabajo también… gente que nada que ver con el fútbol, y comentándoles dicen ‘tomá esto es para el Club’. Se nota el trabajo, se nota cómo laburamos, que la gente valora todo eso. Así que más que agradecidos. Más que agradecidos con la gente que pasó por la ruta, que van a ir viendo los cambios”.

“Ya está prometido que esto no va a parar, así que el que salga a dar una vuelta que pase por el predio que va a ver los avances”, cerró Alejandro Aramburú.

La jornada solidaria contó además con la participación de DJ Letal, El Kelito y Verónica Pérgamo; y con la animación de Norberto Liet.

Galería de imágenes:

Inauguración

Espectáculos