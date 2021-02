LIGA PROFESIONAL ARSENAL DE CASTRO Y ESTUDIANTES DE LOS JUGADORES DE LA REGIÓN COMPARTIRÁN LA MISMA ZONA

Por Julián Ormaechea

En la tarde de ayer, los 26 equipos de la Primera División del futbol argentino ya pudieron conocer sus rivales en la próxima competencia oficial de la Liga Profesional que comenzará en diez días y que tendrá un formato de dos zonas de 13 clubes en las que se enfrentarán todos contra todos a una rueda.

Los grupos fueron armados a partir de parejas de clásicos que no compartirán zona salvo cuando queden libres y se enfrenten en los interzonales. En el sorteo realizado se dio la novedad de que los equipos que tienen jugadores de la zona como Arsenal (el ranchero Nicolás Castro) y Estudiantes de La Plata (Fernando Tobio, Jeronimo Pourtau y Mauricio Guzmán además del oriundo de Magdalena Francisco Apaolaza) compartirán la Zona A enfrentándose en la fecha 4 en el Estadio Julio Humberto Grondona. Junto con ellos el Grupo A tendrá a River, Racing, San Lorenzo, Central Córdoba (SdE), Colón, Rosario Central. Aldosivi, Banfield, Godoy Cruz, Argentinos Juniors, y el ascendido Platense. Por su parte la Zona B tendrá al último campeón de la Copa Diego Maradona; Boca Juniors; Independiente, Huracán, Gimnasia de La Plata, Vélez, Talleres de Córdoba, Newell´s, Patronato, Defensa y Justicia, Unión, Atl. Tucumán, Lanús y el campeón de la Primera Nacional, Sarmiento.

La fase de grupos se jugará del 12 de febrero hasta los primeros días de mayo, y una vez que finalice la primera ronda, los cuatro mejor ubicados de cada zona clasificarán a cuartos de final donde los cruces serán los siguientes: 1A vs 4B, 2A vs 3B, 3A vs 2B, 4A vs 1B que se disputarán a partido único y en sede neutral para ir definiendo a los finalistas que jugarán por levantar el trofeo el 30 de Mayo y además clasificará a la Libertadores 2022.

La primera fecha de este torneo será de la siguiente manera: R. Central vs Argentinos, Estudiantes vs River, Aldosivi vs Godoy Cruz, Banfield vs Racing, San Lorenzo vs Arsenal y Central Córdoba vs Colón por la Zona A mientras que en el Grupo B jugarán Boca vs Gimnasia, Vélez vs Newell´s, Talleres vs Patronato, Independiente vs Lanús, Defensa y Justicia vs Huracán, y Unión vs Atlético Tucumán. El interzonal será entre los equipos que ascendieron desde la Primera Nacional, Platense vs Sarmiento aunque se suspenderá por la reciente participación de ambos equipos en esta definición.