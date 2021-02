ESTUDIANTES Y ARSENAL NO SE SACARON DIFERENCIAS EN 1 Y 57

Por Julián Ormaechea

Este miércoles por la mañana, Estudiantes de La Plata recibió en su estadio a Arsenal por un encuentro amistoso de pretemporada con el fin de sumar minutos y mejorar aspectos futbolísticos de cara al torneo de Primera División que arrancará el fin de semana del 14 de Febrero. Los dirigidos por Ricardo Zielisnki variaron en cuanto a los titulares del último amistoso frente a Velez. Saltaron al campo de juego: M. Andujar; L. Godoy, N. Colombo, Valdéz, I. Erquiaga; J. Rodriguez, Sarmiento, M. Díaz, D. García; L. Díaz y M. Cauteruccio, destacándose la aparición en el equipo del ex Banfield, Corcho Rodriguez. La novedad en los visitantes fue a la vuelta al 11 inicial del ranchero Nicolas Castro que fue parte de la siguiente formación: N. Navarro; J. Navas, E. Méndez, M. Carabajal, E. Papa; J. Soraire, L. Picco, N. Castro; A. Ruiz; L. Albertengo y J. Candia. El partido en líneas generales fue muy cerrado con aproximaciones muy leves a los arcos. La primera fue para el pincha con un tiro de esquina y el remate de García que fue enviado al corner por Nicolás Navarro, reciente refuerzo en Sarandí. A los 20 M. Díaz remato por encima del travesaño y antes de la finalización de la primera parte una jugada colectiva de Arsenal no llegó a buen puerto previo a una nueva intervención de M. Díaz. En el segundo tiempo de los dos de treinta y cinco minutos no se modificó demasiado el trámite del encuentro aunque Arsenal mejoró en el trato de la pelota, un derechazo de Alan Ruiz hizo despertar a la defensa local que respondió minutos más tarde con la llegada de García sin ser efectiva. En la última parte, Miracco pudo convertir el único gol del partido pero no supo definir en un encuentro que no tuvo acción en las redes y se terminó con el 0-0 en el marcador de un cotejo que además no tuvo minutos del jugador Fernando Tobio. Al final de este partido, se disputaba un encuentro entre los suplentes donde se destacaba la presencia del brandseño J. Pourtau. Además ambos equipos esperaran hasta la noche de hoy cuando conozcan a sus rivales en el próximo campeonato de la Liga Profesional que se sortea en la jornada de hoy.

Foto: Página Oficial Estudiantes de La Plata