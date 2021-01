COPA ARGENTINA: ARSENAL, CON POCOS MINUTOS DE CASTRO, ELIMINADO DE LA COPA ARGENTINA

Por Julián Ormaechea

El campeón de la Copa Argentina 2012-13 iniciaba su camino en la competencia domestica este jueves por la noche en el Estadio Ciudad de Caseros frente a Huracán Las Heras por los 32avos de final de la edición de la actual temporada.

Los de Sarandí repitieron casi en su totalidad el equipo que venía disputando los últimos partidos de la Liga Profesional de Futbol y saltaron a la cancha A. Rivero; J. Navas, M. Carabajal, G. Suso, E. Papa; J. Sorarire, L. Picco, A. Antilef; L. Necul; R. Báez y L. Albertengo dejando en el banco de relevos al ranchero Nicolás Castro. Por su parte,el conjunto mendocino arrancó el encuentro con E. Bilbao; G. Vallés, F. Giusseponi, A. Tallura, N. Inostroza; F. Núñez, E. García, E. García, L. Agüero; J. Juncos y M. Herrera.

El partido se despertó con el remate sorprendente de Herrera a los 5 minutos pero Arsenal dominó en la primera parte con el balón queriendo aprovechar las calles laterales y el juego de los centros delanteros. El equipo cuyano, que quedó fuera de las chances de Ascenso del Federal A a la Primera Nacional trataba de no meterse atrás pero no conseguía la pelota. El trato lento del balón por parte de los de Primera y el estricto planteo cerrado de los mendocinos hicieron que el trámite del encuentro fuera muy discreto y con pocas situaciones ya que los dirigidos por Rondina no materializaron la tenencia en chances salvo sobre el final de los primeros 45 cuando Albertengo ganó por derecha y tocó atrás a Picco que entró solo al área cuyo remate fue desviado por Tallura al corner en la más clara de la primera parte que tuvo además un cabezazo de Carabajal en el tiro de esquina que pasó cerca del travesaño.

La primera de peligro en el complemento (mucho más entretenido) fue para Necul que remató cerca del palo izquierdo de Bilbao desviándose al corner y que desde esa misma situación se dio un agarrón de Giusseponi a Suso para que Rey Hilfer pite penal atajado por el mismo golero del globo a Albertengo que tampoco pudo aprovechar el rebote manteniéndose el 0-0. Esto posibilitó un repunte anímico en Huracán que pudo adueñarse de la pelota por unos cuantos minutos. De hecho, iban 18 minutos cuando Juncos aguantó en el área, cambió de frente para Agüero que hacía la diagonal quien sobre el borde del área sacó un fuerte zurdazo al primer palo de Rivero para romper la paridad del marcador. Con el resultado en contra, el favoritismo previo u la obligación por la categoría, Arsenal se tiró con todo al ataque (ingresó Nicolás Castro a los 30) y retrasó al rival. De todas formas, no logró precisión en el cabezazo de Miracco y un remate de Albertengo mientras que Huracán pudo haberlo liquidado a los 34 cuando Herrera solo frente al arco no conecto certeramente un centro desde la derecha. El final del partido mostró al equipo del Viaducto apurado, llegando al área pero sin claridad y chocando contra la defensa o Bilbao que fue clave para mantener la valla invicta siendo muy activo en ese tramo del partido. Castro pudo tener la chance del empate cuando remató bajo a los 51 minutos y las uñas del arquero rival alcanzaron para cambiar la trayectoria del envío que terminaría fuera de la cancha después de una serie de rebotes en la última del partido que vio como los mendocinos lograron uno de los mejores triunfos de su historia.

Huracán Las Heras pudo meterse en la segunda ronda del torneo donde enfrentará a Estudiantes de Rio Cuarto pero además se da el lujo de eliminar a un equipo de la elite del futbol argentino y embolsa una cantidad importante de dinero. Para Arsenal será tiempo de reacomodarse ya que está en pleno trabajo de pretemporada para la próxima competencia de Primera en nuestro país que será sorteada en los próximos días, además de pensar en la Copa Sudamericana de este año.

Foto: Captura TV