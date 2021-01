ARSENAL DEBUTA EN LA COPA ARGENTINA EL PROXIMO JUEVES

Por Julián Ormaechea

Este 28 de enero será el turno para que Arsenal de Sarandí juegue su primer partido en la copa doméstica argentina en el marco de los 32avos de final de la competencia.

El equipo que tiene al ranchero Nicolás Castro, tendrá como rival a Huracán Las Heras de Mendoza, conjunto que en este momento milita en el Torneo Federal A (tercera categoría del futbol de nuestro país). En encuentro será el próximo jueves a las 21.10 en el Estadio Cuidad de Caseros.

Cabe mencionar que los dirigidos por Sergio Rondina vienen de tener un muy andar en la Copa Diego Maradona al ser cuartos en la Fase Campeón A (sacándole puntos a Boca, Racing e Independiente) sin olvidar la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana 2021 en los próximos meses.

Por su parte, el Globo Mendocino viene de quedar eliminado en la Zona Campeonato B del Torneo Federal al ser quinto en su grupo y no poder acceder a ninguna de las chances para ascender a la Primera Nacional. El ganador de este encuentro jugará en la próxima instancia de este certamen con Estudiantes de Rio Cuarto que previamente eliminó a Chaco For Ever.

Foto: Instagram Oficial Arsenal