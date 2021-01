Tenis: Jonatan Bianchi en la final del Nocturno en Chascomús

Desde hace unos días se viene llevando adelante el Torneo Nocturno de Verano de la Liga Regional de Tenis. La primera etapa de la temporada 2021 se definirá este viernes en el Club Atlético Chascomús, y el ranchero Jonatan Bianchi buscará ser campeón en segunda categoría.

Desde las 21,30 hs. Bianchi deberá enfrentarse a Juan Ignacio Cabrera, quien llegó a esta instancia tras vencer a Fernando Travacio por 6/1- 6/1. Por su parte, el ranchero en su calidad de debutante, tuvo un gran trabajo en la otra llave, y en largo partido dejó en el camino a Félix Lequio, imponiéndose por 6/7 -6/0- 10/5.

En la jornada de jueves se disputaron numerosos encuentros, con los siguientes resultados:

Exhibiciones: Horacio Dodds a Agustina Moya 7/5 4/0; Daniela Izurieta a Javier Sotelo 7/6 4/1; María Acosta a Osvaldo Barsanti 6/3 6/2; Marcelo Rossi a Claudia Travacio 6/1 6/3; Martin Luppi a Andrea Scrocca 6/1 7/6; Manuel Karger a Carola Erpen 6/2 6/3; Mauro Di leo a Silvia Cambier 5/7 6/3 10/8 y Felipe Lequio a Simón Haye 6/3 6/0.

Los pases a semifinales de la categoría tercera quedaron en manos de Leandro Gastón que supero a Jeremías Travacio por 6/1 6/1, y Sebastián Alfonsín que dio cuenta de Facundo Bailleres por un ajustado 6/3 3/6 10/8.

Hoy viernes desde las 18,30 hs se disputan tres desafíos: Vidalina Cabrera vs Eugenia Ozta; Rocío Legarralde vs Sebastián Della Vedova y Marcelo Mendivil vs Ariel Antonelli.

Desde las 20 hs se plasmarán las finales de las categorías cuarta. Juan Giantomasi (1) vs Enzo Giacobone, y Sénior Pablo Lodillinsky vs Claudio Avecilla.

A continuación será el turno de categoría Primera: Francisco Bailleres vs Juan José Anchorena (h), categoría Segunda Juan Ignacio Cabrera (1) vs Jonatán Bianchi y Tercera Leandro Gastón (1) vs Sebastián Alfonsín.

Finalizado el último partido se realizará la entrega de premios que son:

Copa MOTUS Ingeniería – Categoría primera

Campeón: TROFEO/obsequios; Juan Manuel Deportes/obsequios; Óptica Quevedo/Voucher; Minotauro/Voucher; Productos Vodavita.

Sub campeón: TROFEO/obsequios: Juan Manuel Deportes/Voucher; ACA Chascomús/Voucher; Productos Vodavita.

Copa Caquineau movimiento de suelos – Categoría intermedia

Campeón: TROFEO/obsequios: Juan Manuel Deportes/ obsequios; Óptica Quevedo/Voucher; Minotauro/Voucher; Productos Vodavita.

Sub campeón: TROFEO/obsequios: Juan Manuel Deportes/Voucher; ACA Chascomús/ Voucher; Productos Vodavita.

Copa Aldatz Propiedades – Categoría segunda

Campeón: TROFEO/obsequios: Juan Manuel Deportes/ obsequios; Óptica Quevedo/Voucher; Minotauro/Voucher; Productos Vodavita.

Sub campeón: TROFEO/obsequios: Juan Manuel Deportes/Voucher; ACA Chascomús/Voucher; Productos Vodavita.

Copa Raúl Casco negocios inmobiliarios – Categoría tercera

Campeón: TROFEO/obsequios: Juan Manuel Deportes/obsequios; Óptica Quevedo/Voucher; ACA Chascomús/Voucher; Juan José Fiambres y algo más/Voucher; Productos Vodavita.

Sub campeón: TROFEO/obsequios: Juan Manuel Deportes/Voucher; Minotauro/Voucher ;Productos Vodavita.

Copa Óptica Quevedo – Categoría cuarta

Campeón: TROFEO/obsequios: Juan Manuel Deportes/obsequios: Óptica Quevedo/Voucher; ACA Chascomús/ Voucher; Productos Vodavita.

Sub campeón: TROFEO/obsequios: Juan Manuel Deportes/ Voucher; Minotauro/ Voucher; Productos Vodavita.

Copa Amoblamientos Rossi – Categoría sénior (+50 años)

Campeón: TROFEO/obsequios: Juan Manuel Deportes/obsequios; Óptica Quevedo/Voucher; ACA Chascomús/Voucher; Peluquería Vidalina; Cabrera/ Voucher; Productos Vodavita.

Sub campeón: TROFEO/obsequios: Juan Manuel Deportes/Voucher; Minotauro/Voucher; Peluquería Vidalina Cabrera/ Voucher; Productos Vodavita.

Fotos e información: Prensa Liga Regional de Tenis