Dra. Maggi: “Es importante que se inscriban aunque tengan dudas”

En el mediodía de hoy se llevó adelante una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la situación epidemiológica actual del Distrito de General Paz, y para anunciar medidas con respecto a la vacunación por el coronavirus.

La misma estuvo a cargo del Intendente Municipal juan Manuel Álvarez, y la Directora Asociada del Hospital Campomar, Dra. Paola Maggi, quienes informaron que al momento solo hay tres pacientes activos con covid-19, los cuales se encuentran muy bien de salud y transcurriendo la recuperación en sus domicilios.

Del mismo modo, destacaron que “hay pocos hisopados”, y que el Hospital está “muy bien” y con equipamiento suficiente como para afrontar las dificultades que esta pandemia genera.

Pero uno de los temas en los que más enfatizaron, fue en la vacunación que se viene llevando adelante con Sputnik V, la vacuna rusa que ya cuenta con el segundo desembarco en el país.

En la primera etapa, el partido recibió, al igual que el resto de los municipios, 450 dosis, de las cuales hasta el momento se han utilizado alrededor de 280 dosis, las cuales fueron distribuidas en el personal de salud, de Bomberos Voluntarios, y en el día de hoy inicio con personal policial.

Si bien aún no se sabe cuándo llegará la segunda dosis que se deben aplicar estas personas, se estima que en los próximos días arribarán a Ranchos. No obstante, quienes recibieron la primera vacuna, tienen entre 21 y 60 días para recibir la segunda, o el refuerzo.

Desde el Gobierno nacional, estiman que el cargamento ruso con más de cinco millones de dosis de la Sputnik V llegue a fines de mes, por lo cual, ya se puso en marcha a nivel provincial y local la pre inscripción para aquellas personas, que no están incluidas en los trabajos esenciales, y que tengan entre 18 y 60 años, pero que sí quieran recibir la vacuna, puedan hacerlo.

La Dra. Maggi remarcó que “es importante que se inscriban aunque tengan dudas, porque después no se va a poder”. Es fundamental esto, ya que aquellas personas que aún se muestran dubitativas ante esta vacuna, pero con el correr del tiempo se deciden a aplicársela, y no estén incluidos en las estadísticas ni en las declaraciones juradas, ya no podrán hacerlo. Sin embargo, si la situación es inversa, ya sea porque decidieron no vacunarse, o en el lapso de espera, por ejemplo, se encuentran embarazadas, pueden rechazar sin ningún tipo de problemas su petición.

En tal sentido, Álvarez remarcó que “es sumamente indispensable que la gente que desea recibir en algún momento su vacuna, debe inscribirse en las dos direcciones (la del Municipio de General Paz: http://municipalidaddegeneralpaz.gob.ar/ y la de Provincia de Buenos Aires: www.vacunatepba.gba.gob.ar )

Cabe aclarar, que las preguntas son similares en ambas planillas, pero en la del Municipio se incluye una declaración jurada que se debe imprimir y firmar, para ser presentada en el momento de ser citados.

Estas pre-inscripciones actualmente se pueden llevar adelante desde cualquier computadora o celular (próximamente se incluirá IOS que es para IPhone); pero en los días venideros también podrán completarlos de manera presencial, en la oficina que se abrirá para tal fin en el lugar donde funcionaba el mercado artesanal (pegado al municipio sobre calle Yrigoyen), y también se habilitará un número telefónico para aquellas personas que no puedan trasladarse hasta el lugar. Pará ello, comunicarse al 475070 (interno 120).

Además, el jefe Comunal adelantó que mantuvo una reunión con los referentes de IOMA y de PAMI para que ambas entidades presten su colaboración en el tema, ayudando a los beneficiarios a cumplimentar con los pasos previstos en las páginas.

Todos estos detalles, se terminarán de definir pronto, y serán debidamente informados a través de este medio.

