Carmela Moreau: “Es necesario aprobar la Ley Fernando Báez Sosa”

Hoy se cumple un año del asesinato del joven, ocurrido en Villa Gesell. La referente de Igualar elaboró una propuesta legislativa, que lleva el nombre de Fernando Báez Sosa, a fin de erradicar distintos tipos de violencias en el ámbito deportivo.

En declaraciones periodísticas, Carmela Moreau, asesora de la Jefatura de Gabinete de Nación, destacó que “Luego del asesinato de Fernando, se dio una suerte de estigmatización del rugby. Pero la violencia se da en muchos aspectos y en muchos deportes”. En ese sentido, la dirigente explicó: “Trabajamos en un plan que erradique las violencias en el deporte y, básicamente, consiste en que sea obligatorio para todos los clubes y asociaciones deportivas, las que deberán tener un área que se dedique a esto, para la realización de talleres, charlas, elaboración de protocolos de actuación, entre otras acciones. Debemos saber qué hacer cuando surge un hecho de violencia de género, xenófobo, de discriminación o un mal uso de la fuerza en ámbitos deportivos. El espíritu de este proyecto de ley es el de prevenir. Porque cuando pasan hechos como el de Fernando, con ese desenlace fatídico, la vida que se pierde no se recupera”.

El plan establece un programa de capacitación para las asociaciones deportivas y clubes, que incluye a deportistas, profesores, técnicos y directivos. Además, se prevén protocolos y procedimientos de actuación ante determinados hechos de violencia o discriminación. A su vez, a fin de garantizar que las capacitaciones lleguen y se impartan en todo el territorio nacional, se fija que los incentivos y beneficios que el Estado Nacional dispone para asociaciones y clubes sólo las reciban quienes se incorporen al plan. “Si bien el proyecto no hace discriminación entre los deportes, entendemos que debemos prestar atención a aquellos donde hay contacto físico, donde desarrollar la fuerza tiene un plus y es visto como una virtud. Esto sucede en el rugby, pero también en el fútbol, en el boxeo. Hay que entender que adentro de una cancha, en un ring, hay algo que está consensuado que afuera no es parte de la vida en sociedad y es inadmisible que ocurra en el ámbito extra deportivo”, aseveró la asesora.

Además, Moreau expresó: “Fernando era un chico joven, comprometido socialmente, que tenía toda la vida por delante y se la arrebataron. Esos mismos chicos habían protagonizado muchísimas situaciones violentas con anterioridad. Ni sus familias, ni su club, los habían sancionado ni llamado a la reflexión. Debemos preguntarnos si se les hubiera hecho entender que esas conductas estaban mal y eran inadmisibles, es posible que hubiéramos evitado que pase este episodio tremendo en Villa Gesell.” “Vamos a trabajar y militar para que en 2021 el proyecto sea tratado en las comisiones y aprobado en el pleno del Congreso. Este es un cambio necesario, que lo demanda un gran sector de la sociedad”, destacó la referente de Igualar (FdT).

El proyecto de ley (Expte. 4613/2020), fue suscrito por un importante número de diputados nacionales del Frente de Todos, entre los que se destacan Lucas Godoy (Salta), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Mónica Macha (Buenos Aires) y Cecilia Moreau (Buenos Aires). Los propios padres del adolescente, Graciela y Silvino Baéz Sosa, dieron su consentimiento para que el Plan que se propone en el proyecto de ley, lleve el nombre de su hijo, en un claro homenaje a su compromiso social.