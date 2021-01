ARSENAL SE DESPIDIÓ CON VICTORIA DE LA LPF Y MINUTOS DE NICOLAS CASTRO

Por Julián Ormaechea

En este caluroso domingo, Arsenal recibió a Huracán en Sarandí por la quinta y última fecha de la Zona Campeón A de la Copa Diego Maradona aunque ambos ya estaban sin chances de avanzar a la final y por ende era el último partido de ambas instituciones en este certamen.

Dada esta situación, Sergio Rondina decidió apostar a varios suplentes y juveniles para la formación inicial dejando en el banco (entre otros) al ranchero Nicolás Castro y mandando a la cancha a A. Rivero; J. Navas, M. Carabajal, G. Suso, E. Papa; J. Soraire, L. Picco, A. Antilef; L. Necul; L. Albertengo y B. Báez. Por el lado de Huracán iniciaron el partido F. Cambeses; R. Lozano, R. Civeli, S. Salcedo, L. Grimi; A. Arregui, E. Rolón, E. Bonifacio; F. Cristaldo, N. Briasco y A. Chávez.

En los primeros 25 minutos hubo muchas acciones relevantes pero sobre todo del conjunto local que a través del manejo de Necul y el ordenamiento en mitad de cancha de Soraire se presentó mejor en el terreno buscando permanentemente el área de Cambeses a través del juvenil Báez que llevó peligro. Huracán, por su parte, pudo incomodar con un remate de media distancia de Chávez que Rivero descolgó y siguió manteniendo el cero en su arco. Justamente en la mitad del primer tiempo una jugada de muchos rebotes y suciedad en el área fue aprovechada por Báez que remató al centro del arco visitante y puso el 1-0 y su primer tanto en primera. Sin embargo, Arsenal se relajó, el globo empezó a atacar y emparejó las acciones aunque sin demasiado riesgo. Todo lo que había logrado Huracán para nivelar el trámite fue tirado por la borda con la rápida expulsión del Cordero que había ingresado pocos minutos antes debido a la lesión de Leandro Grimi.

En la segunda parte, la fricción y el poco juego vistosos se adueñaron del partido. Necul pudo encontrarse poco con sus compañeros y el visitante no llegaba a golpear salvo a los 25 cuando Briasco sacó agua de las piedras y pudo habilitar a Ramírez que estaba por definir al gol sino fuera por la excelente aparición de Rivero mandando la pelota al corner. En ese momento el ranchero Castro saltó al campo de juego y encaró un contrataque que no derivó en la segunda anotación por la falta de pericia de Soraire. Huracán con un hombre menos no se metió atrás y fue en búsqueda del empate con lo cual, los espacios estaban disponibles para un equipo local que jugaba de contra en los últimos minutos dando un tinte de dramatismo a las acciones por el único gol de diferencia del Arse. De hecho, Bonifacio a los 39 le reventó el travesaño a Rivero evidenciando la intención del globo. Como respuesta, la magra definición de Pons luego de la corrida de Albertengo impidió el cierre del cotejo sin olvidar el siguiente remate que tapó Cambeses.

En los 25 minutos que jugò Castro demostró habilidad para romper con las marcas por el sector izquierdo y habilitando por ejemplo a Pons a los 45 que de manera increíble se perdió el tanto, situación que se repitió mucho en los últimos 10 minutos con un Arsenal mas creador pero poco efectivo mas allá de poder terminar con la mínima diferencia a su favor y sonreír al final.

De esta manera, Arsenal finaliza su participación en la temporada con su segunda victoria en la segunda fase de la Copa Maradona y llegando a los siete puntos después de este triunfo y el logrado frente a Independiente la semana pasada sin olvidar el empate que consiguió en La Bombonera. El campeonato de los de Sarandí es positivo ya que además en la primera ronda pudieron vencer dos veces a Racing. Ahora será el turno de descansar y preparar la pretemporada para la próxima competición oficial que tiene fecha prevista para el mes de febrero.

Foto: Captura TV