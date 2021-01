Danone cierra su fábrica de Ranchos

La empresa multinacional Danone, que cuenta con una Planta Recolectora de leche en nuestra localidad cerrará sus puertas este mismo mes.

Según pudimos averiguar, los empleados de planta ya fueron notificados y se comenzaron a realizar los acuerdos de retiro, y algunos ya percibieron parte de su indemnización.

Por otro lado, a partir del lunes 18 los camiones que transportan la leche desde los tambos, estarán siendo redirigidos a otra de las plantas que posee la empresa en la localidad de Longchamps; mientras que aquellos empleados de interplanta no tienen definido su futuro.

Esta noticia es un gran golpe, principalmente para los vecinos de General Paz, pero también para la zona, ya que en esta fábrica trabajaban personas de localidades vecinas. No obstante, no es una novedad que la empresa venía teniendo serios problemas económicos en los últimos años, en donde ya se había producido despidos, no solo aquí sino en diversas sucursales del país.

Por el mes de octubre del pasado año, la empresa anunció que estaba realizando una “revisión estratégica” de sus negocios en Argentina y otros países del mundo a raíz de los malos resultados obtenidos a nivel mundial, que le representaron pérdidas de casi 10 puntos en el tercer trimestre del año.

El comunicado de la compañía aseguraba que “revisará estratégicamente el desempeño de algunos activos” y sostuvo que “la Argentina forma parte de esa estrategia”. Explicó además que “revisamos constantemente nuestro portafolio para asegurarnos que esté alineado con nuestras metas y objetivos”.

En nuestro país, Danone controla marcas como La Serenísima, Villavicencio, Villa del Sur y Nutrilón, entre otras, con un volumen de negocios que supera los 500 millones de dólares. Según sus últimos balances, la empresa facturó 5.800 millones de euros a nivel global, lo que significó una baja del 9,3% con respecto al mismo trimestre de 2019.

Lejos de lo que se cree, la pandemia no tuvo su influencia en esta determinación, ya que los números vienen en constante caída desde el año 2016.