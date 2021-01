Cansados de los desechos de las fiestas clandestinas: Vecinos de zona rural exigen que el municipio haga algo

Hace algunas semanas, antes de que el 2020 culminara, compartimos en nuestras redes sociales imágenes del después de una fiesta clandestina, donde las latas, botellas, cajas y vasos inundaban una calle rural, en la cual habitualmente se llevan adelante las fiestas clandestinas. Las mismas, tuvieron gran repercusión. Numerosas opiniones a favor y en contra se hicieron notar.

Como efecto de aquellas publicaciones, un grupo de jóvenes decidió poner manos a la obra y volver al sitio de la fiesta para levantar los desperdicios, prometiendo además que iniciarían una campaña para que los participantes de estos encuentros se llevaran su propia basura, y dejar el lugar en las mismas condiciones en las que lo habían encontrado. Pues bien, eso solo ocurrió en aquella oportunidad. Con las semanas, las juntadas se siguieron produciendo, y la basura nunca más fue levantada.

Esto es lo que realmente les molesta a los vecinos de la zona rural en cuestión. Cientos de descartables pululan por las zanjas y los campos, esparcidos por el viento, produciendo no solo gran contaminación en el ambiente, sino además tapando los conductos de agua. Sin dudas, en estas épocas de sequía, el efecto que esto produce aún no es visible, pero quienes deben utilizar esos caminos permanentemente por su trabajo, o porque habitan en la región, saben que en el invierno se verán las consecuencias.

Claro está que no solo es esa zona la que está abarrotada de mugre, basta solo pegar una vuelta por áreas de canales, o por el Tránsito Pesado, para ver que no solo los jóvenes son los responsables de tanta mugre que se ve en el pueblo. Justamente, a escasos metros de la bajada de Acceso Senador Rey, en donde se encuentra una de las entradas al predio del basurero municipal, es imposible no ver la cantidad de bolsas y desechos desperdigados. Incluso, hace tiempo que hasta chatarra y mobiliarios están a la vera del Tránsito Pesado, sin que los camiones lo recolecten, y no es que no los hayan visto, ya que es su paso constante, sino más bien desidia y falta de voluntad. Obviamente, los principales responsables de que esa basura esté ahí son quienes los tiraron en la puerta (prácticamente), y no hicieron algunos metros más para llevarlo al espacio en donde se depositan los desechos.

Pero volviendo al reclamo de los vecinos, en su mayoría concuerdan que no son las fiestas lo que les molestan, ya que se acostumbraron y lo toman como algo natural; aunque muchos tengan que desviarse porque no los dejan pasar, o que incluso estemos en un momento de la pandemia en donde la suba de contagios es alarmante, hasta en nuestro distrito, en donde después de tener en todo diciembre tan solo cinco casos, en esta primera semana de enero ya llegamos al mismo número.

Lo que realmente preocupa, es por ello que quieren una respuesta urgente de las autoridades municipales, es la mugre que dejan después de cada fiesta.

Hasta el momento, y como lo expresáramos en otra oportunidad, el Ejecutivo viene haciendo “la vista gorda”, evitando confrontar con la juventud y permitiendo que esto siga pasando. Por su parte, los participantes de estos encuentros solicitan que se les habilite un espacio en donde poder hacerlos de manera más controlada, tal como se hizo en otras localidades vecinas.

General Paz se encuentra en la Fase 5 de la pandemia de coronavirus, por lo cual no es alcanzado por las medidas sugeridas por el gobierno nacional, y acompañadas en parte por el provincial, en las que se aplican restricciones para evitar la circulación, en lo que llamaron “toque de queda sanitario”. De todas maneras, el próximo martes se hará una nueva revisión de la situación sanitaria de cada municipio y se tomarán medidas según corresponda.

El propósito de esto es evitar un retroceso en la fase, con todo lo que ello conlleva, es por eso que se insta a la sociedad a ser más responsable y tomar conciencia de la importancia de mantener los cuidados, de evitar las aglomeraciones, no compartir utensilios o mate, y el uso de tapabocas. Está en nosotros mantener las libertades que hoy tenemos y evitar la propagación del virus.