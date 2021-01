Agradecimiento

En el día de ayer debí ser asistida por personal del Hospital Campomar debido a una luxación de cadera. Por tal motivo, quiero destacar la atención excelente que recibí en el hospital, en especial a la Dra. Carbone, al Dr. Karger y todo su equipo, a enfermeros, mucamas y camillero.

Muchísimas gracias a todo el personal en general, que me atendieron de maravilla.

Lamentablemente, he tenido que atenderme en otros lugares y recibir este tipo de atención, como la que me dispensaron en el Hospital Campomar, no es común.

Muchísimas gracias!!!

Ester Bigoni