Santiago Sánchez: «En la pandemia, me salvó el arte»

Antes de volver al ring en Buenos Aires, «El Tren» Sánchez habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la manera en la que se mantuvo durante la pandemia y también acerca de lo que le espera: «el rival que tendré es una prueba de fuego para mí», señaló.

Por Rodrigo Divito (@rodrigodivito)

Este viernes, volverá al ring Santiago «El Tren» Sánchez después de más de un año sin poder hacerlo en Buenos Aires ante Cristian «Azteca» Ayala en una velada organizada por Argentina Boxing Promotions.

Antes de viajar, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) pero no pudo definir donde se hará la velada específicamente porque estaba programado que sea en Mar del Plata, pero será en Buenos Aires, pero todavía no está oficializada la sede. El evento será televisado por TyC Sports: «la verdad que es una lástima movilizarnos con toda esta situación pero para mí lo más importante es volver a pelear. Dediqué muchos años de amateurismo para llegar a esto y frenar es lo que menos quiero. Necesitaba volver a hacerlo».

Cuando en marzo todo se había frenado repentinamente, él todavía estaba recuperándose de una lesión y le vino bien: «hubo una pausa que me sirvió porque me había quebrado un dedo en la última pelea y me pude recuperar. Nuestro equipo pasa a ser como una familia con el «Siru» Acosta, tenemos compromisos con los sponsors como Juan Inza que nos da una gran mano. Nosotros tuvimos que rendir cuentas siempre, es nuestro trabajo y nuestra obligación, todos tuvimos que tomarnos el tiempo y el espacio para cumplir», dijo sobre esos meses de encierro donde no bajó la exigencia.

Mientras tanto, hubo que sostenerse económicamente y ahí fue donde Santiago encontró un viejo hobby como salida: «me dediqué al arte, de chico me gustaban los dibujitos y se me hacía muy fácil. Mi papá me mandó a cultura porque tenía facilidad. Fui a tres clases con los puntos básicos, pero en realidad lleva mucho tiempo y paciencia. Agarrás un dibujo a las apuradas y lo arruinás, por eso en la cuarentena aproveché el tiempo y los elementos que tenía y me faltaban de chicos. La verdad que en la pandemia, me salvó el arte porque vendí varios».

Algunas de las obras realizadas por Santiago 1 de 3

Fue una manera de encontrar una salida en medio del parate, pero sabe que no lo seguirá haciendo: «sé que no tendré tiempo para volver ahora y por eso me quedé algunos. Ahora estamos en tres turnos entrenando y no hay tiempo».

En su regreso al boxeo profesional tendrá delante un púgil exigente pero a la vez que le sirve para seguir aprendiendo: «la verdad que es una prueba de fuego para mí, es talentoso y mañero. Maneja mucho el jab, los ganchos y camina bien el ring. Lo mío es más guerrero, de ir al frente e incluso cuanto te prendés, se planta a boxear. La media y larga distancia sería favorable para él».

Ahora está listo para este nuevo desafío que representa volver a la actividad después de más de un año porque su última pelea fue el 23 de noviembre de 2019 en el Club San José donde hizo 5 de sus 6 peleas en el campo profesional. En la única que salió de la ciudad y fue a Ranchos, donde nació, tuvo su única derrota.

Créditos: Marca Deportiva