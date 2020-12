Informe de la Cooperativa 2020

Estimados Socios y Usuarios:

Estamos casi finalizando un año difícil y atípico en muchos aspectos, pero que nos deparó

desafíos día a día, los cuales supimos sobrepasar para que en la síntesis Uds., como usuarios de nuestros servicios no vieran resentidos los mismos en los momentos que más fueron demandados por toda la sociedad de nuestro distrito. Con la llegada de la pandemia y el aislamiento social dispuesto por el gobierno, se incrementaron las demandas y consumos de los diferentes servicios, ya que la permanencia de la gente en sus hogares hizo que requiriera más energía eléctrica, comunicaciones telefónicas y megas de internet.

Esto, por suerte pasó casi desapercibido para la mayoría de los habitantes, pero queremos

decirles que no fue fácil, mas si fue posible gracias a la labor desarrollada por todo el equipo de trabajo de la Cooperativa de Electricidad de Ranchos Ltda.

Para demostrar que nada se hace por si solo sino que requiere de organización, trabajo y

esfuerzo diario, queremos enumerar algunas de las principales tareas que nos permitieron hoy sostener los servicios, crecer y mejorar en prestaciones:

– Se definieron procedimientos de trabajo para algunas actividades clave, con el fin de estandarizar las mismas y asegurar los circuitos de información.

– Asimismo, se determinaron las fechas claves para los procesos más importantes en la gestión de la Cooperativa y establecieron cronogramas que aseguran el éxito en la realización de las diferentes actividades con una antelación de 30 días.

– Se elaboraron indicadores de base para el seguimiento de las diferentes actividades y servicios; el conocimiento de las trayectorias de cada indicador nos posiciona de manera inmejorable para la toma de decisiones con datos objetivos.

– Se consolidaron los datos del sistema de gestión general de la Cooperativa, esto nos asegura confiabilidad y actualización de la información con la que se trabaja todos los días y fundamentalmente nos permite llevar una contabilidad al día.

– Se realiza diariamente el cierre de caja y la conciliación respectiva, tema que anteriormente no se había podido concretar y se realizaba con retraso,

– Se retomó el reclamo de deudas vencidas por los diferentes servicios.

– Pusimos al día declaraciones juradas con retrasos (más de 5 meses), lo que impedía recibir compensaciones. Se abonaron todos los importes vencidos devenidos de estos incumplimientos y se sostiene al día en presentación y pagos.

– Al tener al día los registros contables, nos permite realizar balances mensuales para ver las trayectorias y curso económico de la cooperativa y tomar las decisiones necesarias a tiempo.

– Se pusieron al día los libros rubricados de Sueldos y Diarios de Contabilidad, los mismos no se actualizaban desde el año 2013, estando fuera de toda reglamentación.

– Se llevaron a cabo negociaciones con la Municipalidad de Gral. Paz, para la regularización de la deuda que la misma mantenía con la cooperativa y a partir del mes de Agosto, se vienen realizando las rendiciones entre Cooperativa y Municipalidad de manera mensual y al día, no quedando deuda de ninguna de las dos entidades.

– En términos de facturación, realizamos ajustes en los sistemas y mejora de datos de los

domicilios y redefinición de rutas de reparto; esto nos permitió reducir los tiempos de

facturación de 7 días a 2 días, al igual que el reparto de las facturas que prácticamente se

realiza en 3 días.

– También se realizan actualmente los repartos de facturas en las localidades de Loma Verde y Villanueva, donde anteriormente no se repartía y los usuarios debían retirar las facturas de las oficinas de atención en esos lugares.

– Gracias a los nuevos esquemas de trabajo, se pudo retornar a realizar la facturación de los servicios de energía eléctrica no más allá de los 30 días de las fechas de consumo del suministro, y también volvimos a colocar los vencimientos de las facturas próximas a los días 10 de cada mes, con el fin de asegurar los flujos de caja que permitan afrontar los compromisos de la cooperativa y que las facturas llegan a los hogares en fechas tempranas del mes cosa que hace también más fácil enfrentar el pago de las mismas.

– Reforzando las nuevas tecnologías, actualizamos nuestra página web, con contenidos frecuentes y vigentes, también se incorporó un módulo de Gestión de Usuarios, que permite a los mismos, ver su cuenta corriente, sus consumos, detalles de llamadas telefónicas, gráficos de consumos, emisión de facturas, generación de reclamos, link para realizar pagos, etc. También se incrementó el envío de facturas y avisos vía mail, lo que además de contribuir con el medio ambiente trae un importante ahorro a la cooperativa por costos de emisión y distribución de facturas.

– Suscribimos acuerdos con Federaciones de Cooperativas y Sindicatos para llevar adelante atención y prestación de servicios a través de exigentes protocolos, que aseguren tanto la salud de nuestros empleados como así también de los usuarios.

– En un contexto difícil por la caída de la recaudación, se afrontaron planes de pagos suscriptos por anteriores gestiones por un monto aproximado a los $14.000.000.

– Se optimizó la gestión de compras de insumos, materiales y servicios, adquiriendo lo justo y necesario; utilizando los materiales existentes, reduciendo stocks, recuperando varios transformadores a través de reparación en proveedores, esto nos permitió mantener un equilibrio en los flujos de caja y absorber situaciones no previstas como lo fue el Covid-19.

– También con el fin de no resentir las arcas de la cooperativa, los presupuestos por obras se comenzaron a realizar sobre moneda extranjera con relección en pesos. Esto nos permite tener un valor constante de referencia y no tener que realizar nuevas presupuestaciones por las constantes variaciones de precios. Como dato indicamos que todos nuestros proveedores de materiales nos cotizan solo en dólares.

– Con el fin de facilitar el pago de los diferentes servicios que brinda la cooperativa y posibilitar efectuar gestiones diversas, adaptamos los horarios durante la pandemia, siendo así que siempre estuvimos al lado del usuario para atender sus necesidades. Además, se ampliaron los medios de pago electrónico para simplificar la tarea.

– Se iniciaron reuniones de trabajo e información con el personal, para ponerlos al corriente de los datos clave de la cooperativa y entender así el negocio en el que estamos y comprender más fácilmente las medidas que se van adoptando. Esta nueva medida fue muy bien recibida por todos los empleados.

– Para mejorar la información y comunicación con todo el equipo de trabajo, se abrió un grupo interno de WhatsApp, por esa vía se informan todas las novedades que van surgiendo y se realizan intercambios de opiniones al respecto. Es el canal de información oficial. Participan

del mismo, miembros de la Mesa Directiva, Sindico, Asesores y Empleados.

– También haciendo uso del WhatsApp, se creó un grupo de información con los medios de

prensa, con el propósito de que la información fluya rápidamente para acercarla a los

usuarios.

– Otra mejora en la comunicación con esta herramienta es la publicación de las novedades a través de los Estados de WhatsApp y Comunicados en Facebook e Instagram, para que cuando se producen incidentes de los diferentes servicios, los usuarios conozcan rápidamente el origen del problema y que la guardia de la cooperativa ya se está ocupando del tema.

– En los momentos más difíciles del ASPO, implementamos en los casos necesarios el teletrabajo o home-office, para que nuestros empleados puedan desarrollar sus actividades

desde sus domicilios sin perturbar los procesos internos de trabajo de la cooperativa. La capacidad instalada para hacer trabajo en estas características es del 100% para los empleados que tienen funciones que pudieran demandar esta solución.

– Dado que no se permitieron las reuniones presenciales y con el fin de seguir manteniendo las reuniones de Consejo y otras reuniones de trabajo interno, como así también con la Federación de Cooperativas y diversos Organismos Municipales, Provinciales y Nacionales, se promovieron las reuniones por videoconferencia, utilizando principalmente Zoom para llevar a cabo las mismas, esto nos aseguró mantener un contacto permanente y fructífero con estas organizaciones y tener presencia y voz en todas las reuniones donde participamos.

– Mejoramos el reconocimiento de la Cooperativa ante la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE), donde participamos en reuniones clave a lo largo del año y hoy formamos parte de la Comisión de Política Energética en representación de cooperativas de Pcia de Bs As. y somos referentes ante esa entidad por la participación en la concreción del art. 87 del presupuesto nacional que compensa importes de deudas con la mayorista Cammesa.

– Hemos cerrado un acuerdo que venía de largo tiempo, con la empresa Telecom, por el alquiler de postes y ménsulas, llegando a un resarcimiento de más de un millón de pesos y pagos por adelantado semestrales por los periodos a venir, siendo esta una muy buena negociación en favor de la cooperativa.

– Para mantener un sentido de equidad, se fueron ajustando los honorarios de los asesores, pero dentro de las posibilidades de la cooperativa, pautando ajustes semestrales en pautas que no superaran el 20%.

– En lo que respecta a las compras; hemos establecido procedimientos internos estrictos donde se prioriza la compra local y también establece la realización de concursos de precios documentados para compras importantes. Esto nos permitió realizar operaciones al mejor precio posible y favoreciendo en la mayoría de las veces a los proveedores locales.

– Para obtener una mejora en costos y tiempos de respuesta hemos reemplazado las empresas de ART y Seguros, obteniendo una mejora estimada de $600.000 anuales en lo que respecta a ART y mejora en unos $500.000 anuales estimados por impactos de seguros. Es importante resaltar que para ello se realizaron los concursos de precios correspondientes y se priorizó la contratación solo de empresas locales para cubrir esta necesidad.

– Se redujeron algunas prestaciones externas para absorberlas con personal propio de la

cooperativa cuando las posibilidades lo permitieron.

– A partir de Noviembre, se alquiló un nuevo local para la oficina de Loma Verde, se trata de un local a estrenar, ubicado en la calle Belgrano 591 a metros de la delegación municipal. Lo importante a resaltar aquí es que representa menores costos (-40%) y se encuentra dentro del plan de ajuste de gastos iniciado a principio de año. De esta forma, con instalaciones renovadas podemos ofrecer una mejor atención para los socios y usuarios de esa localidad.

– Realizamos un reordenamiento de los pañoles de materiales, dejando solo 1 para este propósito y el otro adaptándolo como archivo central, lo que permitió ganar un espacio nuevo de oficina que se destinará a partir de enero para la facturación de servicios, procesos y preparación de la distribución de las facturas.

– Junto con el área contable, estamos preparando el primer presupuesto y control de gestión en la historia de la cooperativa (se venía funcionando sin presupuesto), esto es posible gracias a que ahora contamos con datos fiables y una contabilidad al día. Esta herramienta nos permitirá asegurar el correcto uso de los recursos y observar los desvíos en las trayectorias dispuestas.

– En términos de personal, se cumplieron con todos los incrementos salariales dispuestos por cada uno de los sindicatos, se aseguró la entrega de ropa de trabajo, elementos de seguridad personal y además se reconocieron recategorizaciones a los diferentes empleados, siendo este un punto muy anhelado por los mismos ya que venía con retraso en la implementación. Se establecieron puntos de ajustes de categorías a lo largo del año y existe ya el cronograma dispuesto para el año 2021.

– También para proteger a personal y usuarios, se realizaron test de anticuerpos Covid al

personal más expuesto a la atención al público.

– La notoria mejora en el clima laboral interno y la colaboración puesta de manifiesto por el

personal para la mejora de los resultados generales marcan un importante compromiso de parte de todos.

– Reducción de horas extras a lo justo y necesario, aportando esto una economía importante cercana de $3.000.000 anuales. Las horas extras se realizan previa autorización o esquema de urgencia.

– Se realizó capacitación en RCP a cargo del Asesor en Seguridad e Higiene, participando

gran parte del personal, asesores y mesa directiva; estando actualmente todo el personal

formado en este conocimiento esencial.

– Durante el mes de noviembre se realizó una encuesta de opinión, anónima con el personal para verificar los resultados de la gestión durante el 2020 y donde arroja como resultado una mejora importante.

– Remarcando la importancia de los recursos humanos con los que cuenta la cooperativa, es digno de resaltar que, dados los decretos emanados del gobierno nacional, debimos licenciar al personal de riesgo; que en el caso de la cooperativa representa el 25% del total y es primordial decir que a pesar de ello y gracias al esfuerzo y compromiso de quienes aquí trabajan, se pudieron absorber la totalidad de las actividades sin generar inconvenientes a nuestros usuarios de servicios, concretando desde marzo a noviembre 126 nuevos usuarios en energía eléctrica y más de 200 inspecciones y en internet 230 nuevos abonados y cerca de 400 intervenciones de cambio de tecnología o mudanzas. Sentimos la obligación de agradecer a todos ellos por su esfuerzo dedicación y compromiso diario.

– Por otro lado, se atendieron los diversos pedidos del Municipio para dar servicios excepcionales ocasionados por la pandemia, en Ranchos, Loma Verde y Villanueva, como fueron para los puestos de control, descentralización de actividades, nuevas dependencias, nuevos servicios y eventos varios. Todos los pedidos fueron atendidos con la mayor celeridad y compromiso, tanto desde Redes como de Certel, sabiendo que todo es para el bienestar de nuestros vecinos.

– En lo relativo a los ingresos, se ajustaron las tarifas telefónicas que venían con un retraso de aplicación desde el año 2019, aplicándose en etapas, siendo la primera los abonos, la segunda el 50% del valor del ajuste total y la tercera etapa quedó sin aplicar por el congelamiento tarifario dispuesto por el gobierno al inicio de la pandemia.

En internet, se aplicó una corrección de aproximadamente un 20% sobre un total de 35% (la cooperativa absorbió el 15%).

Para la energía eléctrica, las tarifas se mantuvieron congeladas, siendo este punto complicado para la gestión de la cooperativa ya que, a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, los constantes aumentos de costos (sueldos, materiales, insumos varios), no pueden ser trasladados a tarifas generando un importante desfasaje para las arcas de la cooperativa muy difícil de recuperar, absorber y que nos obliga a mantener una gestión bien ajustada a la realidad que vivimos.

También se hizo sentir la pandemia en la reducción de la cobrabilidad de manera muy

significativa en los primeros 3 meses del aislamiento, obteniendo recaudaciones de 35, 37 y 40% del facturado en esos meses, lo que produjo un descalce en el pago de las facturas de compra mayorista de energía a Cammesa. Luego la recaudación fue mejorando pero igualmente se acumula una deuda vencida próxima a los $20.000.000

A pesar de las dificultades, hemos hecho frente a todos los compromisos, los sueldos se encuentran al día, al igual que cargas sociales, pagos a proveedores, sindicatos, todos los

impuestos, y proveedores mayoristas de servicios (ARSAT, RSO, Silica Networks, Telefónica de Argentina, EDEA y Centrales de la Costa); quedando una deuda en negociación con Cammesa.

Asimismo, se realizó el convenio para solucionar demanda con una profesional por monto cercano al millón de pesos. Restando otros 2 en vías de análisis.

Es importante resaltar, que a pesar de la reducción en la cobrabilidad y siendo receptivos de la situación que atraviesan muchos de los socios y usuarios, la cooperativa no realizó cortes de servicios durante le emergencia sanitaria, entendiendo que las dificultades no solo llegaron para nosotros sino también para el conjunto de los beneficiarios de nuestras prestaciones; en este sentido estamos haciendo planes de pago ajustados a las posibilidades reales de cada uno de ellos, demostrando una vez más la diferencia entre el sentir cooperativo y grandes empresas que solo procuran rentabilizar a toda costa sus ingresos en favor de ellos mismos.

– REDES.

– Se reactivó la realización de líneas privadas, realizando unas 12 desde fin de julio, (momento en el que fuimos autorizados por los organismos de control), fue muy importante aquí la colaboración del personal de redes.

– Se continuaron durante toda la pandemia con obras de mantenimiento y mejoramiento del servicio eléctrico, realizando tareas de poda, cambio de transformadores por fallas o aumentos

de potencia, cambios de postes y columnas, reemplazo en el tendido de cables, etc.

– Se extendió el servicio eléctrico en el barrio Villa Ramallo, donde la municipalidad había

ampliado el otorgamiento de lotes y no había red eléctrica. Obra realizada con fondos propios.

– Se incrementaron las inspecciones sobre los suministros tanto urbanos como rurales. Esta

actividad es con el fin de mantener un control constante sobre nuestra instalación y relevar

anomalías sobre las mismas.

– Asimismo, se adquirieron nuevos dispositivos para la toma remota de los estados de los

medidores, lo que permite mejorar en confiabilidad de datos ya que no hay transcripción de los mismos, sino que se cargan automáticamente a los sistemas de tarifación.

– La realización de podas y mantenimiento permitió una reducción importante en los puntos

porcentuales de pérdida, reduciendo aprox. 5 puntos, lo que representa aproximadamente

$100.000 menusales por cada punto, o sea $500.000 x 12 meses, siendo $6.000.000 de

mejora.

– Con el fin de agilizar las tareas, se adquirieron los materiales para las conexiones de usuarios de las viviendas del Plan Federal, próximo a entregarse. De esta forma, una vez que se entreguen estas casas, los tiempos de conexiones serán mínimos ya que las actividades están planificadas.

– Por otro lado y dentro del esquema de sostener un servicio esencial de Guardia, se trabaja con un sistema de guardias de reserva, trabajando 15 días y quedando en reserva otros 15 para

evitar compartir espacios en caso de contagios dentro de la Cooperativa, esto implica una importante erogación para la caja de la institución ya que debe duplicar los costos para cubrir esta necesidad en pos de garantizar el servicio.

– Se encuentra en ejecución un plan de reparación y puesta a nivel de las 3 grúas con que cuenta la cooperativa.

– CERTEL.

– Durante los 3 primeros meses del año, se hicieron inversiones en equipos e infraestructura de comunicaciones para solucionar y mejorar la prestación de servicios; por este motivo no se podían realizar nuevas conexiones de fibra, teníamos fallas constantes en el servicio y no se

tarifaban las llamadas telefónicas de una de las centrales por rotura de hardware, llevando esto a generar una pérdida por lucro cesante muy importante. La corrección de estos problemas nos permitió retomar la realización de conexiones sobre nueva tecnología y volver a proyectar un camino de crecimiento para nuevas instalaciones y ampliación de la red.

– También iniciamos en marzo negociaciones para reducir los valores de compra de megas a nuestros proveedores mayoristas, no solo para una mejora de rentabilidad sino para poder adquirir mayor ancho de banda con los mismos valores de facturación que teníamos. Esta mejora en la rentabilidad fue volcada íntegramente a la inversión y compra de nuevos equipos, de mejor calidad y nueva tecnología lo que impactó favorablemente a la llegada de la pandemia.

– Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio: con la llegada del ASPO, la demanda en los

servicios de comunicaciones se incrementó como nunca antes en la historia de nuestro país había sucedido y aquí no fuimos la excepción. Tuvimos en la primera semana algunos incidentes de lentitud, pero gracias a las inversiones realizadas reaccionamos rápidamente, volviendo a la regularidad en el servicio, sin observar incidentes que impidan la normal comunicación general a los usuarios del servicio. Nuestro personal trabajó de manera incesante e incansable para que todos tuvieran como comunicarse, haciendo las modificaciones en la infraestructura para satisfacer la necesidad de los usuarios y cuidar que todos accedan a este preciado servicio que durante este tiempo nos permitió trabajar, estudiar, reunirnos, hablar, en síntesis estar más cerca, y ahí nosotros también estuvimos cuando nos necesitaron.

– Redujimos la media de usuarios en espera de conexión al servicio de 150 a 75 y estimamos que durante el 1er bimestre de 2021, no tendremos demoras en la conexión de más de 10 días y con una lista de espera muy reducida. Esto fue posible gracias al esfuerzo de nuestro personal como así también al haber recurrido a contratistas externos para agilizar las conexiones de usuarios, dando esto muy buen resultado. Atendimos cerca de 600 pedidos de conexiones, mudanzas y cambios de tecnología en 6 meses.

– Retomamos el programa de Internet Rural, para acercar el servicio a los habitantes de las

zonas más alejadas, teniendo un ambicioso programa de instalaciones en curso.

– Duplicamos los equipos de comunicación para el servicio en Barrio Kirchner y Dotamos a Villa Ramallo de servicio Wireless a principios de diciembre teniendo aquí un importante plan de conexiones en curso.

– En el mes de noviembre se reemplazaron equipos en la torre principal de nuestra cooperativa para mejorar la calidad de las transmisiones y se encuentran en curso la mejora de

infraestructura de Loma Verde y Villanueva.

– Escuelas Rurales: a partir del mes de noviembre se retomó el proyecto para dotar a las

escuelas rurales del distrito con servicio de internet Wireless, tema este que venía con cerca de 3 años de inactividad. Se realizó la revisión del proyecto junto con la Municipalidad de Gral. Paz y se realizaron algunas modificaciones. Se están iniciando los trabajos de conexiones para algunas escuelas entre el 22 y 23 de diciembre (esc. 9 y 10), existiendo un cronograma de

trabajo conjunto para que al inicio de las clases las escuelas rurales cuenten con servicio gratuito de internet de calidad. Las escuelas involucradas en el proyecto son: 3, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 25, 26

– Proyecto ampliación Red de Fibra: actualmente tenemos ya finalizado y en vías de presentación a ENACOM un proyecto para ampliación de la red de fibra óptica que permitirá

dotar del servicio mencionado a toda la zona urbana de Ranchos con barrios periféricos incluidos barrios Kirchner y Villa Ramallo, como así también para las localidades de Villanueva, Balneario, Loma Verde y Alegre (este último en modalidad wireless). Este ambicioso proyecto contará con financiamiento de ENACOM y Fondos de la Cooperativa. De

esta forma nuestro distrito podrá tener conectividad para el 100% de sus habitantes, ya que en sus diferentes variantes se alcanzarán todos los limites del mismo para brindar servicio de internet (ftth, adsl, Wireless).

Como hemos enumerado, se hizo mucho, pero aún resta mucho por hacer, ya tenemos fijados los objetivos para el 2021 que nos permitan seguir asegurando una correcta prestación de servicio, con la calidad de siempre y atendiendo las necesidades de todos nuestros socios y usuarios, pero también llegarán nuevos desafíos de un futuro incierto que trataremos como lo hicimos este año, saber resolver en beneficio de todos.

Para eso estamos junto a todos uds.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA

MESA DIRECTIVA Y GERENCIA.