Leo Wooley: “Me gustaría poder ganar algún torneo en polvo para poder afianzar mi juego”

Acaba de culminar el Torneo Transición organizado por la Liga Regional de Tenis, el cual tuvo su desarrollo en las Canchas del Country Golf Club de Chascomús. Allí, no solo hubo una importante cantidad de rancheros participando en las seis categorías disponibles, sino que Leonel Wooley logró llegar a la final de Intermedia.

El área de prensa de dicha Liga, realizó una nota a cada uno de los participantes que llegaron a la última instancia, y Leo no fue la excepción. A continuación, compartimos el reportaje:

L.R: Luego de muchos de meses de inactividad, ¿Cómo fue volver al tenis y a la Liga Regional?

LW: Fue bastante difícil la verdad, me costó bastante poder entrar en ritmo y acostumbrarme al polvo de ladrillo, ya que siempre jugué en cemento… Pero me sentí muy cómodo en el polvo y lo disfruto mucho

LRT: En cuanto a la Etapa Proyección, ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue tu torneo? ¿Y la final?

LW: Me pareció una muy buena etapa y de un nivel altísimo. Estoy muy contento con el torneo que hice y nivel que propuse

LRT: Con miras a lo que viene en la LRT, ¿Qué potenciarías y qué cambiarías?

LW: Y la final fue muy dura, no pude aguantar el juego que me propuso Vladimir y me costó entrar en el partido, pero el jugo muy bien

LRT: En 2021, ¿Qué objetivos te planteaste: Afianzarte, mejorar, ascender de categoría, repetir? Cuáles serán tus principales escollos a superar?

LW: Cómo objetivo me gustaría poder ganar algún torneo en polvo para poder afianzar y mejorar mi juego en esta superficie, pero lo estoy tomando tranquilo y a la espera del próximo

Créditos: Liga Regional de Tenis

