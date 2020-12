Covid-19 Gral. Paz: Dos negativos

COMUNICADO DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2 (DOS) NEGATIVOS

El Director del Comité de Prevención, Seguimiento y Tratamiento de Coronavirus, Dr. Santiago Dos Santos, comunica que:

2 (dos) casos que se encontraban en estudio fueron descartados, arrojando resultado NEGATIVO de Covid-19.

Se registran 2 (dos) casos en control evolutivo.

Se encuentran 2 (dos) casos en estudio.

13 (trece) vecinos son controlados en aislamiento.

El comité insiste particularmente en el cumplimiento de:

Uso obligatorio de tapabocas.

No compartir el mate.

Mantener el distanciamiento social.

Evitar salir de sus domicilios si no es por razones de fuerza mayor.

En este momento, más que nunca, apelamos a la conducta y responsabilidad individual y social.

RECUERDE: QUE ANTE CUALQUIER SINTOMA DE; FIEBRE DE 37,5 C, TOS, DOLOR DE GARGANTA, DIFICULTAD RESPIRATORIA, DOLOR MUSCULAR, CEFALEA, DIARREA Y/O VÓMITOS, SI TENES SOLO PÉRDIDA BRUSCA DE GUSTO u OLFATO. DEBES COMUNICARTE CON EL 475511.

PREVENIR ES CUIDARNOS ENTRE TODOS.

