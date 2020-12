Tiro: Walter Borges doblemente Campeón Nacional

El pasado fin de semana, el ranchero Walter Borges logró una nueva hazaña en Tiro Practico, deporte con el cual ha cosecha grandes triunfos a nivel nacional e internacional.

En esta oportunidad, se coronó Campeón Nacional 2020 Producción Senior y Campeón Nacional con el equipo de Lomas de Zamora; además de un 4° puesto en la general, que lo acerca a los torneos de Estados Unidos y Tailandia de 2021.

Llegar hasta acá no fue nada fácil. La pandemia irrumpió en pleno desarrollo de la actividad, y complicó el normal desenvolvimiento de los participantes, y obviamente afectó también a nuestro representante.

“En marzo de este año se había cerrado el proceso selectivo para el mundial de Tailandia (que se haría en diciembre de este año), y había logrado, luego de un año de competencias en distintos clubes del país, ingresar entre los 4 mejores integrando el equipo Argentino”, comienza explicando Borges a MD.

“Luego de la pandemia quedó todo suspendido lamentablemente… una amargura muy grande, ya que llegar a estar en esa posición solo el que compite con los mejores lo puede dimensionar”, se lamenta Walter.

“Luego de todos éstos meses de parate, y ya con las nuevas fechas confirmadas del mundial en Tailandia en diciembre 2021 y el panamericano en EEUU en septiembre, la Federación de Tiro decidió que la selección de tiradores para representar al país se haga en 3 fechas. Este finde disparamos la primera que es el torneo Nacional que se realiza anualmente, y es el más importante del año, donde todos los federados del país se hacen presente y donde salen los campeones nacionales de las distintas divisiones y categorías”, explica.

“Este año particular se realizó con un protocolo determinado, cupo de 350 participantes, en 5 días y dándole prioridad de elección del turno a disparar a toda la gente que se acercó de las distintas provincias”, agrega.

Esta competencia contó con 16 etapas y un total de 320 disparos aproximadamente, “el torneo fue clasificado como nivel 3 (de los más importantes a nivel internacional)”, aclara.

El regreso a la actividad se dio intempestivamente en el marco de las nuevas habilitaciones otorgadas por el Gobierno Nacional, en el marco de la pandemia por el Coronavirus, y no hubo demasiado tiempo para preparativos previos, pero sin dudas eso no fue un escollo para Borges.

“En mi caso, estaba recién probando una pistola nueva, diferente a la que vengo usando, y tuve que suspender las pruebas y volver a mi arma anterior ya que fue todo muy repentino. El anuncio de la vuelta a la actividad fue muy sorpresiva para todos, así que con poco entrenamiento y luego de meses parado tuve que ir a competir”, revela.

“El primer día disparé en el turno del domingo a la mañana donde lo hice muy bien, terminando 3° en la general al finalizar el día, y 1° en mi categoría. El lunes por la tarde tuvimos la zona más difícil, donde en las primeras etapas que tiré ya me ubique 2°, aunque luego de un par de etapas no muy prolijas terminé en 4° lugar del total de tiradores, y pudiendo mantener el 1° lugar en Senior donde me pude coronar como campeón nacional 2020”, puntualiza.

“El cuarto lugar es sumamente importante, ya que me da chances de conseguir un lugar dentro del cupo limitado que tendrá Argentina para el mundial y panamericano, y más aún si al final del selectivo llegara a mantener o mejorar ese puesto iría integrando el equipo Argentino, donde la Federación afronta parte de los gastos que son muy grandes, además del orgullo que significa”, reconoce Walter.

Si bien no es un novato en este tipo de desafíos, ya que tiene algunos en su haber, cada experiencia es única e irrepetible, y el orgullo que él siente al representar al país, también se ve reflejado en cada uno de los rancheros que lo alienta y acompaña a la distancia.

“La verdad estoy muy contento y conforme, ya que en los primeros lugares hay un profesional que es German Romitelli (actual campeón Panamericano y Latinoamericano) y gente que le puede dedicar mucho más tiempo que yo, además de ser mucho más jóvenes, y por otra parte en mi categoría hay excelentes tiradores, 3 de ellos quedaron entre los 10 primeros del país en éste torneo”, puntualiza.

La segunda instancia lo encontrará más prevenido seguramente, ya que “ahora el próximo selectivo se hará en Mar del Plata en marzo, y la tercer fecha restante está a confirmar, así que seguiré preparándome para poder seguir estando ‘ahí’, y mientras tanto disfrutar de lo conseguido que es espectacular, porque para ganar el torneo nacional la oportunidad es única en el año”, cierra con satisfacción Walter Borges.