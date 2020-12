AT. TUCUMAN REACCIONÓ A TIEMPO Y SE LO DIO VUELTA A ARSENAL EN EL FINAL

Por Julián Ormaechea

Este lunes, Atlético Tucumán recibió a Arsenal por la quinta fecha de la Zona 1 de la Copa Diego Armando Maradona en la Liga Profesional de Fútbol en el estadio José Fierro, con la tranquilidad de tener el boleto a la Zona Campeonato ya asegurado y obligando a los de Sarandí a ganar para seguir con chances de clasificar a dicha instancia.

Para dicho encuentro, Sergio Rondina decidió cambiar la estructura inicial de su equipo para llegar a la victoria. M. Gagliardo; M. Crabajal, F. Pereyra, G. Suso, E. Papa; J. Méndez, J. Soraire, A. Antilef; A. Ruiz; L. Albertengo, J. Candia saltaron al campo de juego siendo la principal novedad la salida del equipo inicial del ranchero Nicolás Castro.

Por su parte, los locales jugaron desde el arranque con C. Lucchetti; M. Ortíz, K. Osores, Y. Cabral, G. Risso Patrón; L. Melano, C. Erbes, G. Acosta, A. Lotti; J. Toledo y L. Heredia.

Durante el primer tiempo, el equipo local se mostró con mejores chances pero sin efectividad. Las apariciones de Melano y Lotti no surtieron efecto y Arsenal no disponía de la pelota pero sí obligaba a trabajar a Lucchetti. El ritmo del partido era lento y no ofrecía mucho para el espectador que buscaba un buen espectáculo. El 0-0 con el que terminó la primera etapa definía a la perfección lo que pasaba dentro de la cancha. Sin embargo, todo lo no sucedido en los primeros 45 minutos se opusieron a una segunda mitad plagada de alternativas. A los 5, un ataque rápido desde la izquierda iniciado por Soraire encontró a Candía que la mandó al centro del área para que Albertengo empujara la pelota a la red con el arco prácticamente vacío. Un Atlético errático no encontraba los caminos para igualar hasta que un penal convertido por el ingresado Alustiza puso el 1-1 al partido que volvía a la paridad. Iban 67 minutos cuando Nicolás Castro entró por Albertengo para encontrar equilibrio en mitad de cancha y tuvo protagonismo al sufrir una falta dentro del área por parte de Ortíz aunque no fue advertido por Jorge Baliño. De todas formas, la pena máxima le dio alegría temporal al Arse con una infracción a Lucas Necul a los 89 minutos que el mismo jugador convirtió. Cuando parecía que el equipo de Sarandí se llevaba tres punto s de oro del jardín de la república, el Decano en dos minutos le arrebató el triunfo con ataques desde el lado derecho que Ortiz y Alustiza (nuevamente) con anticipos en el área firmaron el 3-2 final a los 95 minutos.

Este triunfo hace que los tucumanos sean el único equipo con puntaje ideal después de 5 triunfos y con 14 goles a favor para asegurar de manera temprana la posibilidad de seguir luchando por el pasaje a la Copa Libertadores.

Arsenal con la derrota queda muy complicado para meterse entre los 12 mejores de la competición. El último partido de la primera ronda lo tendrá el próximo sábado a las 17.10 frente a Racing y con la necesidad de ganar y esperar la derrota de Unión frente al verdugo de esta noche, Atlético Tucumán.