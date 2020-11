NICOLAS CASTRO, TITULAR EN LA DERROTA DE ARSENAL ANTE UNIÓN

Por Julián Ormaechea

Este viernes por la tarde, Arsenal recibió a Unión (SF) en uno de los partidos adelantados de la cuarta fecha de la Copa de La Liga Profesional bajo un clima caluroso y en un campo de juego que lejos estaba de estar en las mejores condiciones.

Sergio Rondina no varió mucho la formación para el partido que tuvo desde el arranque al ranchero Nicolás Castro dentro de los siguientes once: M. Gagliardo; M. Carabajal, F. Pereyra, G. Suso, E. Papa; J. Soraire, E. Méndez, N. Castro; N. Antilef; R. Luna y J. Candia. Por su parte, Juan Manuel Azconzábal debió rearmar su formación debido a varios casos de Covid-19 en el plantel y el resguardo de algunas piezas para jugar la próxima semana por los Octavos de Final de Copa Sudamericana frente a Bahía de Brasil. De esta manera el equipo que saltó a la cancha fue: F. Bonansea; F. Genometta, F. Calderón, F. Godoy, C. Corvalán; F. Elizari, S. Assis, K. Zenón, L. Bucca; J. Cabrera, y J.M. García.

En el arranque del partido se notó al Tatengue dominador en mitad de cancha, más allá de que Castro (con un centro cruzado) habilitó a Luna que hizo trabajar al arquero debutante Bonansea, que fue importante para tapar el remate de Candia producto de la mejor jugada colectiva en el primer cuarto de hora. Arsenal tenía menos la pelota pero lastimaba más. Un minuto más tarde Zenón apareció solo en el área rematando cruzado. Las acciones parecían tomar vuelo aunque varias pelotas paradas y el intercambio de la tenencia cortaban permanentemente el juego. Zenón por el costado izquierdo generó algunos errores en el cierre de Pereyra o Suso aunque sus finalizaciones no eran efectivas. Sin embargo a los 36 minutos, Soraire desde mitad de cancha lo vió a Candia y lo dejó de cara al arco para no desaprovechar la oportunidad y marcar el 1-0. Antes del final de la primera mitad, se vieron las situaciones más atrapantes. Gagliardo le tapó un remate de media distancia a Elizari pero después tuvo un error garrafal en el disparo del mismo mediocampista Bucca haciéndose un lio con las manos y la pelota y el ex Arsenal, Juan Manuel García pescó para mandar a la red el 1-1 a los 43. Ya con el tiempo cumplido, el ranchero Castro volvió a estampar un tiro libre en el travesaño repitiendo la misma situación que tuvo contra Atlético Tucumán en el mismo arco unas semanas atrás.

Unión cargó el juego sobre su ataque derecho en el arranque del segundo tiempo por lo cual, Castro se vio obligado a ayudar en el juego defensivo que volvió a cederle la iniciativa al conjunto visitante. Con un protagonismo en área rival, el tatengue llegó al segundo tanto desde un tiro de esquina a los 11. Elizari tiró el centro al área chica y en el intento por despejar, Candia terminó cabeceando en contra de su propia valla. Los dirigidos por Azconzabal no bajaban su dominio ya que una pelota parada se estrelló en el horizontal y en la segunda jugada, una chilena del ingresado Luna Diale se fue apenas arriba del arco de un Arsenal errático y confundido por la desventaja. La necesidad de ir a buscar el empate y de posicionar más gente en la delantera obligaron a Rondina a modificar el esquema y Castro fue sustituido por Alan Ruiz a los 20. Si bien, los santafesinos ahora jugaban más cómodos y encontraban los espacios de un Arse adelantado. Seis minutos más tarde, Zenón desordenó a toda la defensa y de taco entre líneas se la pasó a García que abriendo todo el pie derecho colocó el 3-1 para Unión. A falta de 10 minutos el encuentro se volvió apasionante por el descuento del local que vino de un tiro de esquina con rebotes incluidos beneficiando a Carabajal que venció la resistencia del golero del equipo visitante que se había quedado con un jugador menos por la expulsión de L. Bucca. Durante los últimos instantes, el local quemó las naves, buscó por todos los frentes el empate y tuvo un tiro libre al borde del área que el exjugador de Colón Alan Ruiz ejecutó y Bonansea desactivó asegurando la victoria para el albirrojo en casa ajena imposibilitando al equipo de Arsenal sin poder ganar en su estadio.

Luego de este vibrante encuentro, Unión llega a las siete unidades y el segundo puesto en la Zona 1 liderada a gusto y placer por At. Tucumán de puntaje ideal con pase confirmado a la Copa Campeonato. Arsenal por su parte se queda con 4 puntos debiendo ganar sus próximos dos encuentros si se quiere meter entre los 12 mejores de la competencia. Su próximo partido será el lunes 30 a las 19.10 como visitante de Atletico Tucumán.

Foto: Instagram Oficial Arsenal.