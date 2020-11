Juan Manuel Álvarez: “Ya empiezan a no tener ningún tipo de sentido los controles”

En el marco de la conferencia de prensa brindada en el día de ayer, con el fin de informar la apertura de licitación para la obra de pavimentación de la circunvalación de la Laguna de Ranchos; el Intendente Juan Manuel Álvarez adelantó que en los próximos días habrá más flexibilizaciones e incluso se levantarán los controles en los accesos.

Esta medida, se encuadra en las decisiones llevadas a cabo por el Gobierno Provincial y Nacional, los cuales ya determinaron la apertura del turismo a partir del 1° de diciembre.

“Hubo una reunión con el Director del Hospital, Dr. (Santiago) Dos santos, y posiblemente el jueves o viernes vamos a tener una conferencia de prensa por el tema Covid. Estamos pensando, evaluando, levantar los controles”, informó.

En los últimos días se ha observado una alternancia en la permanencia de personal dispuesto en los accesos, principalmente en Ruta 20, a lo cual el Intendente confirmó que “estamos haciéndolo un poco más laxos. La verdad es que la gente está muy cansada, han sido muchísimos días, y también empiezan a perder sentido cada día más”, agregó Álvarez.

Por otra parte, enumeró a los distritos vecinos que ya tomaron esta determinación: “Monte ya hace un tiempo que había levantado, Belgrano creo que levantó la mayoría en estos días… Ayer (por el lunes) estuve reunido con el Intendente de Chascomús, quien me informó que en el día de hoy (por ayer) levantaba los controles… Y aparte por el punto de vista que a partir del 1 de noviembre los propietarios no residentes ingresan a las localidades, y a partir del primero de diciembre se va a abrir lo que es la temporada de verano para que entre el turismo, ya empiezan a no tener ningún tipo de sentido los controles”.

“Ya se empezaron a levantar los terraplenes que tenemos en la periferia de la Laguna, por lo cual ya queda liberado; así que junto al Comité vamos a estar tomando medidas que tienen que ver esta semana, de ampliar horarios, de actividades… Hay una evaluación, ya que pasaron 15 días de (la habilitación de) las reuniones sociales y familiares. Así que los controles, días más, días menos, se van a empezar a levantar”, confirmó.

Para dar cierre al tema, el Jefe Comunal mencionó que la semana pasada se llevaron adelante dos reunión en la localidad de Villanueva (ver acá), la cual estuvo encabezada por el Secretario de Seguridad Matías Zapata, la titular del Destacamento Carina Soto y la delegada de dicha localidad, Carla Quinteros, con el fin de acordar y planificar estrategias para la temporada turística.