La Asociación Deportiva “San Vicente de Paul” cumple sus primeros 50 años

Su comisión Directiva desea recordar y homenajear, en primer lugar, a aquellos socios fundadores que hicieron posible el nacimiento y desarrollo de esta prestigiosa institución. Luego, a todos los miembros de las comisiones directivas que le prosiguieron y a los socios que le han dado vida desde su fundación hasta la actualidad.

La situación actual no nos permite festejar de una manera más acorde a los merecimientos acumulados. No obstante, no podemos ni debemos dejar pasar la ocasión para agradecer a quienes han sido partícipes y han hecho posible que nuestro querido Club siga vigente siendo parte importante de esta comunidad.

Ranchos, 11 de noviembre de 2020

Daniel Omar Navazio Hernán Antonio Speranza Presidente Secretario

