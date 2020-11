Solicitada

Desde nuestro espacio queremos hacer un descargo responsabilizando al sr. Intendente de General Paz, a las autoridades judiciales y a la secretaría de Género y Diversidad, por nuestra seguridad, por lo que nos pueda llegar a pasar, ya que recibimos todo tipo de amenazas, de la familia y su respectivo hijo acusado y denunciado por violencia de género y de su abogado.

Nos denuncian, nos amenazan, nos obligan a callar.

Nuestra única defensa es dar a conocer quién es el violento para que el pueblo sepa y a nadie más le pase algo así, y movilizarnos para pedir justicia.

Nosotras como grupo y como ciudadanas no contamos con ningún tipo de seguridad no apoyo de las autoridades locales, porque si no nos cuidamos entre nosotras, no nos cuida nadie.

No nos fuimos de casa, no andamos en nada raro, no tenemos problemas familiares, amamos a nuestras familias y nuestros trabajos/estudios, si un día desaparecemos…

Fueron ellos.

Mujeres autoconvocadas de General Paz