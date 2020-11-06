Inscripción 2021 Instituto Secundario Sagrado Corazón

DESDE EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE LLEVARÁ A CABO LA INSCRIPCIÓN PARA EL CICLO LECTIVO 2021.

PARA ESTUDIANTES INGRESANTES A 1° AÑO DE SECUNDARIA.

LA MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN, DE ACUERDO AL ASPO (Aislamiento Social preventivo y obligatorio)

SE OTORGARÁN TURNOS LLAMANDO A LOS SIGUIENTES NÚMEROS.

2241-460584 (Yesica Cortes)
2241-530480 (Marita Ramallo)
11- 41780607 (Gisel Ayala Morel)

UNA VEZ OTORGADO EL TURNO, TENIENDO EN CUENTA LAS MEDIDAS SANITARIAS CORRESPONDIENTES, DEBERÁ DIRIGIRSE

A LA INSTITUCIÓN EN EL DÍA Y HORARIO DESIGNADO, CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.

  • PLANILLA DE INSCRIPCIÓN (kiosco Sol, Malu y Uno)
  • FOTOCOPIA DE DNI
  • FOTOCOPIA DE PARTIDA DE NACIMIENTO
  • TODO EN UN FOLIO TAMAÑO OFICIO

 ATTE. LA DIRECCIÓN

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