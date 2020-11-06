Inscripción 2021 Instituto Secundario Sagrado Corazón

DESDE EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE LLEVARÁ A CABO LA INSCRIPCIÓN PARA EL CICLO LECTIVO 2021.
PARA ESTUDIANTES INGRESANTES A 1° AÑO DE SECUNDARIA.
LA MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN, DE ACUERDO AL ASPO (Aislamiento Social preventivo y obligatorio)
SE OTORGARÁN TURNOS LLAMANDO A LOS SIGUIENTES NÚMEROS.
2241-460584 (Yesica Cortes) 2241-530480 (Marita Ramallo) 11- 41780607 (Gisel Ayala Morel)
UNA VEZ OTORGADO EL TURNO, TENIENDO EN CUENTA LAS MEDIDAS SANITARIAS CORRESPONDIENTES, DEBERÁ DIRIGIRSE
A LA INSTITUCIÓN EN EL DÍA Y HORARIO DESIGNADO, CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.
- PLANILLA DE INSCRIPCIÓN (kiosco Sol, Malu y Uno)
- FOTOCOPIA DE DNI
- FOTOCOPIA DE PARTIDA DE NACIMIENTO
- TODO EN UN FOLIO TAMAÑO OFICIO
ATTE. LA DIRECCIÓN