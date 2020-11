SE AUTORIZAN LAS REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES PARA RESIDENTES EN EL DISTRITO

La Municipalidad de General Paz informa que, mediante el Decreto N°646/2020, se tomarán las siguientes medidas a partir del próximo fin de semana:

Se autorizan las reuniones familiares y sociales de hasta 10 personas residentes en el distrito, en espacios al aire libre los días sábados, domingos y feriados en el horario comprendido entre las 9 y las 20 horas . Deberán respetar estrictamente el distanciamiento social y evitar compartir utensilios, vasos y el mate.

residentes en el distrito, en espacios . Deberán respetar estrictamente el distanciamiento social y evitar compartir utensilios, vasos y el mate. Los propietarios o tenedores de establecimientos, casas, quintas o cualquier lugar en el que se realicen reuniones fuera de los días establecidos o que superen el límite de personas habilitado serán sancionados con una multa económica equivalente a los $250.000.

También serán multados los asistentes a dichos eventos, por un monto aproximado a los $5.000.

El dinero proveniente de las sanciones será destinado exclusivamente al Hospital Campomar para cubrir gastos relativos a la pandemia.

DECRETO Nº 646/20 – MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ – DEPARTAMENTO EJECUTIVO

VISTO:

El tiempo trascurrido de la pandemia, la situación epidemiológica del distrito y,

CONSIDERANDO:

Que en este momento particular que nos encontramos atravesando como

sociedad debido al aislamiento social y ahora distanciamiento social se han visto restringida

hasta el momento las reuniones familiares y sociales en dentro del Distrito de General Paz.

Que dicha medida de prevención fue implementada a nivel nacional,

provincial y por lo tanto municipal para evitar la multiplicidad de contagios de COVID 19 y el

posible colapso del sistema de salud.

Que transcurrido el tiempo en este periodo pandémico se han ido evaluando

las situaciones epidemiológicas en cada distrito y General Paz se encuentra en FASE 4

permitiendo esto la flexibilización de las actividades comerciales, culturales y sociales.

Que los indicadores epidemiológicos no son las únicas variables que

corresponde que sean evaluadas a la hora de tomar las medidas hacia el futuro, toda vez que

pesan factores locales, culturales, sociales y conductuales que influyen en forma determinante en

este proceso.

Que entre loe efectos adversos del aislamiento, no solo se deben considerar

los económicos y sociales, sino también aquellos relacionados con el estado psicológico y

emocional de nuestros vecinos;

Que como parte de esta flexibilización y sabiendo que las relaciones

familiares y sociales son parte importante de la vida diaria de nuestros vecinos sumado a que en

esta época el clima favorece para poder realizar encuentros al aire libre el Comité de Prevención,

Seguimiento y Tratamiento de COVID 19 ha aconsejado la habilitación de las reuniones

familiares y sociales en una primera etapa a modo de prueba.

Que si bien se comprende la necesidad psicológica y emocional de permitir

las reuniones sociales y familiares, no menos cierto es, que si las mismas no se desarrollan de

acuerdo a los protocolos establecidos representan un gran riego para la salud de los participantes

y de la sociedad;

Que para evitar la propagación de virus y evitar desbordes o brotes masivos,

es indispensable cumplir con los protocolos establecidos y evitar la reuniones familiares o

sociales masivas;

Que es de conocimiento público, que en os últimos días se han desarrollados

reuniones que incumplen los protocolos y autorizaciones existentes y representan un riesgo

potencial para la población;

Que si bien, se entiende el cansancio y agotamiento de la sociedad en

general, es necesario mantener los indicadores epidemiológicos del distrito en los niveles

actuales, a los efectos de evitar el desborde del sistema sanitario, la propagación del virus, y el

incremento desmedido de los contagios;

Es por ello que el Sr. Intendente Municipal en uso de las facultades que le

confiere la Ley Orgánica Municipal

DECRETA

ARTICULO 1: Autorizar las reuniones familiares y sociales de hasta 10 personas al aire libre en

domicilios particulares los días sábados, domingos y feriados en el horario de 09 HS a 20 Hs

exclusivamente para quienes residan en el Distrito de General Paz, manteniendo el

distanciamiento y con estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las

recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias municipales».

ARTÍCULO 2: Se recomienda que aquellas personas que integran los grupos de riesgo para la

enfermedad de COVID 19 no asistan ni organicen ni asistan a dichas reuniones.

ARTÍCULO 3: Se recomienda que los propietarios y/u organizadores de los domicilios donde

se realicen las reuniones familiares y/o sociales realicen un registro con los datos de los

concurrentes para que, en caso de ser necesario, pueda ser requerido por la autoridad sanitaria a

los efectos de realizar un bloqueo epidemiológico eficiente.

ARTICULO 4: Serán penados con una multa equivalente al valor de 3963 UF aquellos

propietarios, poseedores o tenedores de establecimientos, casas, quintas u otro tipo de inmuebles

sean estos personas físicas o jurídicas, en donde se realicen reuniones, o fiestas de carácter

privado en forma eventual y esporádica para determinada fecha o acontecimiento, sea esto a

título gratuito u oneroso tanto la entrada como el expendio de bebidas con más de 10 personas y

fuera del día y horario establecido en el ARTICULO 1.

ARTICULO 5: Serán penados con una multa equivalente al valor de 80 UF todas aquellas

personas que asistan y/u organicen a las reuniones mencionadas en el ARTICULO 4.

ARTÍCULO 6: En caso de reincidencia el monto establecido de la multa deberá duplicarse.

ARTÍCULO 7: Las presentes multas podrán ser cargadas a los contribuyentes sancionados en

los importes de las tasas y/o ser requerido su pago para la realización de cualquier trámite

municipal, conforme lo indica la Ordenanza Fiscal Impositiva

ARTICULO 8: Sera autoridad de aplicación del presente decreto el Poder Ejecutivo Municipal

y el Juzgado de Faltas Municipal.

Serán autoridades de constatación y/o inspección y/o procedimiento el personal municipal

designado al efecto y/o el personal de policía de la Provincia de Buenos Aires de manera

conjunta o individual.

ARTICULO 9: Los importes recaudados de las sanciones dispuestas en los artículos

precedentes serán destinados de manera exclusiva al Hospital Campomar para la cobertura de las

erogaciones que se originen por esta pandemia.

ARTICULO 10: La vigencia del presente decreto es partir de la sanción del mismo.

ARTICULO 11: La aprobación definitiva del presente decreto es ad referéndum del Honorable

Concejo Deliberante. –

ARTICULO 12: El régimen sancionatorio establecido en la presente normativa, es

independiente de las sanciones que correspondan por violar el CP.

ARTICULO 13: Comuníquese, Publíquese y archívese. –

Ranchos, 02 de noviembre de 2020

Adrián Aníbal Giménez Juan Manuel Álvarez Secretario de Gobierno Intendente