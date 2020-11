NICOLAS CASTRO, TITULAR EN EL EMPATE DE ARSENAL FRENTE A UNIÓN EN SANTA FE

Por Julián Ormaechea

Luego de idas y vueltas en la jornada del sábado respecto a la organización del encuentro, Unión (SF) y Arsenal pudieron debutar en la Copa de la Liga Profesional abriendo el Grupo 1 de esta competencia esta tarde en el Estadio 15 de Abril.

La buena noticia para la región fue la titularidad del ranchero Nicolás Castro en el conjunto visitante dirigido por Sergio Rondina que puso lo mejor que tenía en cancha: M. Gagliardo; U. Abreliano, F. Pereyra, M. Carabajal, E. Papa; A. Antilef, E. Mendez, N. Castro; J. Candia; L. Albertengo y N. Miracco. Por el lado de los locales, Juan Manuel Azconzábal decidió armar un equipo con muchas variantes debido a la participación de Unión en la Copa Sudamericana: S. Moyano; F. Genometa, B. Blasi, J. Galván, L. Esquivel; J. I. Nardoni, L. Bucca, K. Zenón; N. Andereggen, M. Luna Diale y G. Carabajal.

Durante los primeros minutos, Unión se hizo cargo de los avances y el trato de pelota frente a un Arsenal que se mostró expectante esperando la velocidad en los contraataques. Andereggen y Esquivel fueron capaces de llevar peligro ya que dos tapadas de Maxi Galgliardo ante un cabezazo y un remate desde fuera marcaron lo más destacado antes de los 25 minutos, justo cuando Castro remató por encima del travesaño después de la trepada por izquierda de Papa y la posterior asistencia en una llegada atractiva del Arse que mejoraba en el dominio. Sin embargo, Luna Diale hizo revolcar a Gagliardo otra vez para empezar a convertirse en una pieza clave. Un tiro libre con jugada preparada casi comprometió a Unión con el pase de Castro a Papa y el centro que no pudo aprovechar Albertengo. A Castro le costó acomodarse al papel que tenía asignado en el comienzo pero con el correr de los minutos empezó a levantar su imagen con una función más aceptable en la marca defensiva y teniendo más contacto con la pelota en un primer tiempo que finalizó sin modificaciones en el resultado.

El segundo tiempo comenzó con otra intervención importante de Gagliardo para tapar el remate de Carabajal que había quedando solo frente al arquero para destrabar el marcador. Alejo Antilef a los 9 minutos no pudo aprovechar un avance en favor de los visitantes al enviar alto un remate. El tramite del encuentro empezó a hacerse parejo y los dos se repartieron los tiempos sin castigar demasiado. A los 20 una buena jugada colectiva entre el ranchero y MIracco derivo en el centro a este último para la anotación solo evitada por Moyano en una gran tapada e increíblemente unos segundos más tarde no pudo hacer un gol más fácil de convertirlo que de errarlo demostrando que los visitantes eran más peligrosos en este momento en un encuentro que fue cayendo en intensidad y velocidad hasta el final del mismo desembocando en una igualdad sin tantos, salvo por la aparición de Genometa a los 43 que se encontró con una nueva intervención salvadora de Gagliardo (la figura) sacándola del ángulo y la tapada en el tiro libre final de Galván. En lo que respecta al jugador ranchero hay que mencionar que este encuentro configura su primer partido como titular en la Primera División del fútbol argentino sin olvidar los minutos que había tenido cuando ingresó en el partido de Gimnasia de La Plata frente a Desamparados por la Copa Argentina 2011 en San Juan, en el cual Castro vistió los colores del lobo por primera y única vez en su carrera. Con este empate, ambos equipos obtienen el primer punto en la competencia aguardando el resultado de Racing y At. Tucumán que juegan también este domingo. El próximo encuentro para Arsenal será el 8 de noviembre a las 11 cuando reciban a los tucumanos.