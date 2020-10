INSCRIPCIÓN 2021 – Jardín de Infantes N° 901

DESDE EL DÍA 2 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE LLEVARÁ A CABO LA INSCRIPCIÓN PARA EL CICLO LECTIVO 2021.

PARA ESTUDIANTES DE 3, 4 Y 5 AÑOS CUMPLIDOS AL 30 DE JUNIO.

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN DE ACUERDO AL ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio).

1- SE OTORGARÁN TURNOS VIA WHATSAPP 11-72870911

(Se otorgarán 5 turnos diarios: aquellas familias que requieran inscripción para el turno mañana será en el horario de 9 a 11 hs. y para el turno tarde de 14 a 16 hs).

2- Una vez otorgado el turno, cada familia, teniendo en cuenta las medidas sanitarias correspondientes, deberá dirigirse a la institución en el día y hora asignado con la siguiente documentación:

● PLANILLA DE INSCRIPCIÓN

● FOTOCOPIA D.N.I (alumno, mamá, papá o tutor)

● FOTOCOPIA DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO

● PLANILLA DE VACUNAS QUE DEBERÁ SER CUMPLIMENTADA Y FIRMADA POR LA AUTORIDAD DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN DEL HOSPITAL CAMPOMAR (Centro de Jubilados: Av. España)

● PLANILLA DE AUTORIZACIONES

● SI EXISTIERE ALGUNA MEDIDA JUDICIAL, COPIA DE LA MISMA.

● DEBERÁ PRESENTARSE TODO EN UN FOLIO TAMAÑO OFICIO.

Las copias de las Planillas de Inscripción, de autorizaciones y de vacunas, podrán retirarse de kiosco Sol, kiosco Uno, Polirrubros Malu.

La asignación de vacantes y turnos está sujeta al Reglamento General de Instituciones Educativas de la Pcia. De Bs. As. (Decreto 2299/11)

1. Alumnos/as con proyectos de articulación entre niveles y/o modalidades.

2. Hermanos de alumnos regulares.

3. Cercanía de domicilio al establecimiento educativo.

4. Hijo de personal docente y no docente.

5. Sorteo público

6. Inscriptos fuera del termino establecido.

LA INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES DE 2 AÑOS QUEDA SUJETA A DISPONIBILIDAD DE VACANTES, Y SERÁ DEBIDAMENTE INFORMADA.