Vacaciones: Provincia anunció protocolos de la Temporada 2020-2021

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció en el día de ayer protocolos sanitarios para la temporada de verano 2020-2021 desde el Museo MAR, de Mar del Plata.

La temporada comenzará el 1° de noviembre para los propietarios de inmuebles que no residan en los destinos turísticos y para los turistas en general el 1° de diciembre, y se extenderá hasta Semana Santa 2021.

El mandamás bonaerense estuvo acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la vicegobernadora, Verónica Magario; el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, y mediante videoconferencia, por el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el ministro de Transporte nacional, Mario Meoni; y la directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta.

“En esta temporada habrá protocolos, una serie de reglas muy rigurosas y completas para que vacacionemos seguros y cuidados”, expresó Kicillof y resaltó: “Lo peor que podríamos hacer es no tomar los recaudos suficientes y abandonar todo lo que con esfuerzo venimos sosteniendo”.

Además, explicó que esto es posible gracias a un “gran trabajo de coordinación” entre intendentes, funcionarios provinciales, nacionales y representantes de los equipos de Salud, quienes consensuaron protocolos para el uso de las instalaciones, espacios gastronómicos, hoteles y hospedajes de los circuitos turísticos.

Entre los anuncios, también fue incluido el lanzamiento de la aplicación “Cuidar Verano”, en la que los turistas deberán cargar sus datos, destinos, medios de transporte y alojamiento para obtener el permiso de circulación e ingreso a los municipios de veraneo.

Asimismo, se definió que habrá limitaciones respecto a la capacidad permitida de espacios gastronómicos y hoteleros, donde no se podrá hacer uso de espacios cerrados que no cuenten con ventilación natural.

En tal sentido, se aclaró que las actividades de entretenimiento, recreación o culturales en espacios cerrados como teatros, “no vemos posible que se puedan realizar”, sostuvo Costa, sin dejar de mencionar que “vamos a trabajar para que se puedan desarrollar en ámbitos abiertos y con otros tipos de condiciones”.

Por su parte las actividades deportivas, van a estar permitidas en los municipios que el gobierno nacional autorice en función de la fase epidemiológica en la que se encuentre. “En provincia lo vamos a adecuar de acuerdo a nuestro territorio lo que nación establezca”, explicó el ministro.

El hospedaje, será controlado, y los camping no estarán habilitados, ya que no cuentan con las condiciones sanitarias apropiadas: “en principio, los campings no van a poder funcionar porque al disponer de instalaciones comunes de baños y vestuarios, son lugares donde el riesgo a los contagios es alto y no es conveniente el contar con este tipo de situaciones”, explicó Costa.

Axel Kicillof subrayó que “la provincia de Buenos Aires trabajó muchísimo, con un esfuerzo muy grande de coordinación con las autoridades nacionales y los intendentes, para llegar oportunamente a un acuerdo, a una serie de reglas y consensos para poder abordar la temporada de verano de este año”.

“Con protocolos, con cuidados, con aplicaciones, con responsabilidad y conciencia va a haber temporada de verano en la provincia”, sentenció el Gobernador Bonaerense.