Gómez, Sarubbio y Correa se suman al Ejecutivo Municipal

Tal como anunciábamos en la mañana de hoy, se llevó adelante la presentación oficial de tres nuevos funcionarios Municipales. El acto encabezado por el Intendente Municipal, Juan Manuel Álvarez tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cívico, y contó con la presencia de funcionarios de algunas áreas, tales como Rita Castro, Alejandra Savino, Noelia Massaccesi, Nicolás Rey, Luciano Lorenzín, Adrián Giménez y Damián Novelino.

En principio, se creó la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, área que estará a cargo de la Prof. Noelia Gómez. También fueron puestos en funciones el Sr. Alberto Correa como Subsecretario de Deportes y el Sr. Adrián Sarubbio como Jefe del Corralón Municipal.

Tras más de 15 años fuera del distrito, y ocupando un cargo como Coordinador de Tejo de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Correa estará al frente de Deportes, en reemplazo de María de los Ángeles de Andrés.

Haciendo referencia a su paso por dicha cartera, “Chueco” Correa reconoce que “eran otras épocas, pero todo lo que trabajé acá, la experiencia, el conocimiento, me sirvieron mucho después en la provincia. (…) Tengo inmensa alegría, expectativas, sé que voy a encontrar todo nuevo, y me voy a encontrar con gente joven que no conozco”.

“Tenemos que trabajar y armar proyectos para llevar a Nación. En el Distrito creo que están trabajando muy bien los chicos, tengo que profundizar un poquito más y ponerme en conocimiento, pero una de las cosas que a mí me interesa es la discapacidad”, para lo cual Correa ya planea mantener contacto con el taller Protegido y la Escuela Especial, para coordinar acciones en dicha área.

Por su parte, Sarubbio hace 23 años que trabaja en el Corralón Municipal, y conoce no solo a su personal, sino con los recursos que cuenta. “Es un desafío muy importante, con muchas ganas de trabajar. En esta pandemia, la idea es recuperar un poco el tiempo atrasado por distintas cuestiones, roturas de máquinas, que no se consiguen los repuestos. La idea es mejorar toda la parte rural”, adelantó.

Consultado acerca del estado del parque automotor del Corralón, Sarubbio aseguró que “no hay mucho. Lo que está, está funcionando bien, pero hay falta de repuestos”. Por la pandemia no se pueden conseguir “y eso es lo que está demorando. Tampoco está trabajando todo el personal”, aclaró Adrián.

La Profesora Noelia Gómez es una reconocida militante, defensora de los derechos humanos, y principalmente del rol de la mujer en la sociedad, por lo cual no es sorpresa su asignación en un área tan sensible como lo es la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual.

“Empecé a tener reuniones, a tomar conocimiento, a aprender cómo vamos a manejar la Dirección, porque es nueva, y los Ministerios a nivel nacional y provincial también se están formando, así que es un desafío súper interesante, necesario… no hace falta que lo diga”

“La Dirección va a tener dos patas: se va a ocupar de la prevención y del abordaje de los casos violencia in situ”, explicó, por lo cual está “con muchas ganas de ponerme a trabajar con un equipo en conjunto con Casa del Niño, Familia y Salud Mental (del Hospital Campomar), muy predispuesto”, cerró.