NICO CASTRO TITULAR EN LA VICTORIA DE ARSENAL 2 A 1 FRENTE A ARGENTINOS JUNIORS

Por Julián Ormaechea

Este sábado por la mañana, Arsenal de Sarandi jugó su cuarto partido amistoso de preparación de cara al debut en la Copa Liga Profesional 2020 que se jugaría desde el último fin de semana de octubre, frente a Argentinos Juniors como visitante.

En el partido que tuvo dos tiempos de 40 minutos, Nicolás Castro fue titular (repitiendo la tendencia de los partidos anteriores) en un 11 inicial que fue el siguiente: M. Gagliardo; U. Abreliano, F. Pereyra, G. Suso, E. Papa; M. Carabajal; J. Soraire, A. Antilef, N. Castro; N. Miracco y L. Albertengo. Por el lado del bichito colorado, los titulares fueron: Chaves; Romero, Caruzzo, Di Cesare, Gómez; Moyano, Ibarra, Colman; Hauche, Batallini y Coronel.

Durante la primera mitad, el partido no ofreció demasiadas alternativas más allá de un mayor dominio del juego por parte de los dirigidos por Diego Dabove que intentaron tener la pelota un poco más. Arsenal no llegó demasiado y Battallini se encargó del futbol local asistiendo a los delanteros que no eran efectivos. Sin embargo a los 36 minutos, la presión en la salida de Nicolás Castro por parte de Coronel hizo que este mismo recuperara la pelota y asistiera a Colman para poner el 1-0 con el que terminó la primera etapa.

Ya en el complemento y con varios cambios en Argentinos, el Arse pudo reencontrarse con la pelota y antes de los 15 pudo igualar. Una jugada que comenzó por derecha cambió el perfil para la izquierda y con el centro de Papa, Nicolás Miracco anotó ante la salida de Chaves para convertirse en el goleador de la pretemporada en el equipo del viaducto. Cuando el partido se metía en su fase final y con mayoría de suplentes, Luna escapaba por derecha hasta que Kevin Mc Allister lo embistió dentro del área generando un penal que Facundo Pons transformaría en gol a los 36 minutos dándole la primera victoria a los dirigidos por Sergio Rondina en este ciclo de partidos preparatorios.

Termina así un nuevo ensayo para el equipo del viaducto que empieza a perfilar un once fijo con el jugador ranchero como pieza titular al sumar muchos minutos de juego en esta preparación recordando las dos derrotas frente a Lanús y Huracán (3-2 y 4-2 respectivamente) y el empate del último miércoles frente a Atlanta 1-1 recordando además que el próximo miércoles tendrá un nuevo ensayo frente a Boca en el predio que tiene el Xeneize en Ezeiza.

Foto: Instagram oficial Arsenal