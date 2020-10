Kicillof anunció el distanciamiento y las reuniones sociales desde el 19 de octubre

«Si esto no es el viva la pepa, podemos seguir abriendo», lanzó el Gobernador. Las nuevas aperturas incluyen a restaurantes, bares, gimnasios, personal auxiliar en casas particulares; obras y construcción (viviendas multifamiliares; y salidas recreativas hasta 10 personas al aire libre con distanciamiento social.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dio a conocer este sábado cómo continuará la nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio y la de distanciamiento de acuerdo a la fase en la que se encuentra cada municipio en relación a su situación epidemiológica.

Los anuncios en la casa de Gobierno provincial, en La Plata, comenzaron cerca de 10.30hs con algunos desperfectos técnicos. Así, el mandatario remarcó: «Pudimos evitar una catástrofe muchísimo mayor, eso fue gracias al Presidente, al trabajo colectivo, al esfuerzo enorme de los trabajadores y trabajadores de la Salud y al esfuerzo y la conciencia de los millones de bonaerenses».

«Todos aquellos que pusieron tanto esfuerzo en criticar, pongan esfuerzos en apoyar», lanzó y destacó que «estamos pudiendo controlar el desarrollo de la enfermedad en el AMBA».

Asimismo, sostuvo que «vamos a seguir actuando con la crudeza que exige esta circunstancia, trabajando para cuidar la salud de los bonaerenses. Vamos a seguir trabajando con la misma responsabilidad»

De esa manera, se refirió a la situación epidemiológica y advirtió: «Estamos viendo una disminución leve en la zona del AMBA que pertenece a la Provincia. Hoy estamos en un promedio de 3.600 casos por día y creemos que vamos a consolidar esa reducción leve de los casos. En el interior vimos algo inverso, pasó de 500 casos pasó a 1.400 casos aproximados. En el GBA vemos una reducción leve y en el interior un crecimiento acelerado»

«En el Conurbano vamos a proceder a una apertura gradual, condicionada, intermitente de ciertas actividades. Mientras sigan bajando los casos desde el 19 de octubre, vamos a ir abriendo», adelantó.

En esta primera etapa, se va a proceder a una apertura con protocolo restaurantes, bares, gimnasios, personal auxiliar en casas particulares; obras y construcción (viviendas multifamiliares; y salidas recreativas hasta 10 personas al aire libre con distanciamiento social. «Si esto no es el viva la pepa, vamos a seguir abriendo», sentenció al tiempo que detalló que la semana entrante será de preparación para las nuevas aperturas.

A su vez, se refirió a la situación educacional: «Se llegó a un consenso entre todas las Provincias. Desde el Gobierno provincial vamos a respetar los compromisos y los acuerdos, le pedimos a todos que honren esos acuerdos. No se puede hablar del consenso por un lado y después tomar medidas unilaterales».

«Por un lado anunciamos el programa ATR, con más de 45 mil maestros y maestras, para ir a buscar a la casa a los chicos y chicas que tuvieron problemas para conectarse», recordó el Gobernador. En ese sentido, informó que en los 24 distritos que hay riesgo bajo «se va a retomar el retorno seguro»

«Esto no pasó, no terminó. Tenemos que contar con un Estado presente, con un Gobierno protector. Lo más efectivo para combatir el coronavirus, es la solidaridad, no nos confiemos», cerró.

En el Salón Dorado estuvieron presentes el ministro de Salud, Daniel Gollan; el viceministro sanitario, Nicolás Kreplak y la titular de la cartera educativa, Agustina Vila. Vale recordar que, según el último reporte, un total de 16 municipios transitan la fase 5 del aislamiento social, con la mayoría de sus actividades habilitadas, mientras que otros 74 permanecen en la etapa 4 y los restantes 45 siguen en la fase 3 por registrarse allí la mayor cantidad de casos de Coronavirus.

Por su parte, la titular de Educación, Vila, subrayó que «solamente en los distritos que se definan como riesgo bajo, podrán volver a la presencialidad en las escuelas. Los protocolos ya están en todos los sistemas educativos de los 135 distritos, independientemente de la situación de cada distrito.»

Créditos: La Tecla