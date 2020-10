Feierstein: “El mayor desafío global es aprender a reacomodar nuestros comportamientos hasta que existan tratamientos o vacunas”

Daniel Feierstein, es Sociólogo y doctor en Ciencias Sociales, Investigador del CONICET, y Profesor en la UNTREF y la UBA. A través de Twitter puso en debate el comportamiento social en la pandemia.

“Los análisis epidemiológicos que avanzan en distintas jurisdicciones muestran hace un tiempo que el principal foco de contagio son las reuniones sociales”, comenzó exponiendo, “Si bien es información difícil de relevar, el registro de casos junto al trabajo de trazado que busca recomponer las redes de contagio parece mostrar que la mayoría los contagios ocurren en reuniones sociales. Esto le va quitando relevancia a la contradicción ‘economía vs salud’, sobre todo desde el momento en que gran parte de las actividades (no todas pero sí las más rentables) han establecido protocolos que funcionan bastante bien”.

En tal sentido, discurre que “el problema que aparece entonces es: ¿qué hacer con las reuniones sociales? Un problema de carácter sociológico y no sanitario, como todo lo más importante que vamos viendo en la pandemia. La ‘reunión social’ es un concepto demasiado amplio, que incluye desde la visita a una pareja con la que no se convive, a un padre, madre, hijes, amigues y muchos etcéteras. No todo es lo mismo ni se puede pensar todo igual”, plantea.

“Al no ser contemplados en las fases (salvo las reuniones de hasta 10 personas en la llamada fase 5, decisión bastante discutible y poco clara), la cuestión ha quedado en una disyuntiva imposible: ‘no hacer ninguna reunión’ versus ‘hacer lo que me parece’. La cuestión de las reuniones sociales recuerda entonces las políticas sanitarias para enfrentar las enfermedades de transmisión sexual. Sin relaciones sexuales no habría transmisión, pero esa propuesta es absurda. El desafío es cómo aprender a tener ‘sexo más seguro’”, compara el Sociólogo.

“Es claro que lo ideal sería tener la menor cantidad de encuentros posibles pero, para pensar en formas sensatas para lidiar con la cuestión de las reuniones sociales, resulta necesario sumar recomendaciones claras y simples para los encuentros que de hecho se producen”, reconoce, explicando ocho ejemplos posibles para enfrentar esta realidad:

“a) tratá de no ver a más de 5 personas por semana; b) llevá registro de esos encuentros; c) hacelo al aire libre y con barbijo; d) no compartas vasos, platos o cubiertos; e) en el caso de ver a una persona mayor de 60, autoaislate de modo estricto los 10 días previos; f) es más seguro reiterar los encuentros con las mismas personas que ver cada vez a personas nuevas; g) es mejor hacer más encuentros muy pequeños que un encuentro general; h) si tus niñes juegan con otres niñes que sean muy pocos y siempre les mismes, además de llevar registro y aislarse a todas las familias en caso de contagio de alguna; h)Los traslados a dichos encuentros no debieran incluir viajes en transporte público, apelando a distancias cortas o a medios de transporte propios. E, insistimos, LO IDEAL ES NO HACERLAS siempre que se pueda evitarlas”, recalca Feierstein.

“En aquellas jurisdicciones que decretan cierres selectivos e intermitentes, evitá TODA reunión durante ese período, que no debiera ser superior a 20 días y no implica un sacrificio tan importante para evitar el colapso del sistema de salud. La llegada del COVID 19 requiere habituarnos a dos momentos (cierre y apertura), más claros que las 5 fases que nos han confundido. Debemos aprender a comportarnos en ambos momentos, reduciendo los daños en las aperturas y respetando los breves momentos de cierre. Por otra parte, dado que hay rubros (bares, gimnasios) que se dificultan aun en momentos de apertura si no se logra supresión del virus, es necesario diseñar salidas económicas que garanticen su subsistencia o readecuación a la nueva normalidad. Es prioridad resolver el tema”, analiza el científico, resaltando que “ estamos en un momento difícil, con el sistema de salud en colapso en varias jurisdicciones, sin plan estratégico y con una profunda confusión e incertidumbre en la población, que no tiene consignas claras para lidiar con este nuevo escenario”.

“El mayor desafío global es de carácter social: aprender a reacomodar nuestros comportamientos hasta que existan tratamientos o vacunas que permitan dejar el tema atrás (no está claro científicamente que eso pueda lograrse por inmunidades). En ese sentido, la cuestión hoy no es cómo conciliamos economía con salud, sino cómo ser capaces de incorporar nuevos comportamientos sociales. No solo el barbijo bien puesto y la distancia sino el cambio de hábitos en nuestra vida cotidiana, incluyendo las reuniones sociales. Claro, también podemos intentar seguir la vida como si nada y acostumbrarnos a tener 300 a 500 muertes DIARIAS por un par de meses ubicándonos en el top ten mundial de muertes. pero sería triste asumir que somos una sociedad en la que no solo la vida de nuestros mayores no vale más que la ganancia, sino que ni siquiera vale más que salir a tomar una birra o hacer el cumple con trencito y carnaval carioca”, ironiza finalmente Daniel Feierstein.

