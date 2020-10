Los desinfectadores Voluntarios cesarán con su tarea

A todos los medios de comunicación

En virtud de las medidas tomadas, en cuanto a nuevos horarios y flexibilización del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el Grupo de Desinfectadores Voluntarios de Ranchos, comunica a los medios y por su intermedio a toda la población, que después de 177 días, no va a continuar saliendo a desinfectar veredas de comercios como lo viene realizando casi desde el inicio del aislamiento, por razones de superposición horaria con la circulación y porque sería bastante engorroso hacerlo con la gente en la calle. Cabe aclarar que, no obstante, un grupo reducido de nosotros, va a continuar colaborando con la desinfección permanente de los lugares públicos como son el Hospital, la Comisaría y los Centros Comunitarios, entidades bancarias, etc.

No podemos dejar de agradecer a todos por su apoyo y colaboración permanente, sobre todo a Bomberos Voluntarios de Gral. Paz, que puso a nuestra disposición el Móvil N° 5 para salir todos los días y a los vecinos por hacerse eco de nuestros pedidos y de los que siempre recibimos apoyo tanto moral, con aplausos y saludos afectuosos a nuestro paso por la calle, como con insumos (cloro, lavandina y dinero para combustible); y a los comercios que se fueron sumando de a poco y comprometiéndose a desinfectar cada uno su vereda, aún cuando el protocolo no los obliga a hacerlo.

Por último, y no menos importante, queremos apelar a la conciencia social, para que tomemos como hábito desinfectar veredas y lugares comunes, por elección y no por obligación.

Dejamos nuestro compromiso firme, que si en alguna situación futura, por cualquier causa común, el pueblo necesita de nosotros, ahí estaremos, para volver a poner el cuerpo desde donde sea posible.

Nuevamente GRACIAS

Desinfectadores Voluntarios de Ranchos