Agradecimiento de la familia del Dr. Alfonso Echarri

Se nos hace muy difícil expresar con palabras este momento tan particular que estamos viviendo. Sin embargo, no queremos dejar pasar por alto el acompañamiento y agradecer a todas esas personas que estuvieron a nuestro lado, no solo en la despedida de Alfonso, sino también a lo largo de estos extensos días que estuvimos atravesando.

Las sensaciones son infinitas. La tristeza es la primera que nos invade, la angustia de tan particular despedida, el dolor y el vacío que nos deja al partir de este mundo y el pensar que ya no estará más entre nosotros. Pero todos esos sentimientos se ven contenidos al ver que los vecinos de nuestra querida comunidad lo despidieron entre lágrimas, entre aplausos y miles de ofrendas.

Eso nos hace reafirmar quién fue Alfonso Echarri. Y fue el padre, el amigo, el doctor y el mejor compañero de vida. Su presencia física ya no la tendremos pero, aun así, nos quedan sus raíces, su trabajo apasionado y su total entrega a una profesión que amó y por la cual dejó su vida. Esas mismas raíces nos conducirán por el camino de la fe y nos darán la fortaleza para seguir adelante como él lo hubiera querido.

Queremos agradecer en primer lugar a nuestros familiares y amigos entrañables, quienes fueron (y son) sostén y pilar fundamental en esta dura batalla. A las autoridades municipales, a los amigos del Hospital Campomar y a todo su personal, a sus colegas y compañeros de trabajo que compartían el día a día y pueden dar certeza de su total entrega. Agradecer a sus pacientes, a Defensa Comunal y el espacio Juntos por el Cambio donde encontró un lugar distinto y entusiasta. Al Cura Párroco Menegildo Santos por su contención y sabiduría, a los medios de comunicación por estar pendientes de sus partes médicos para informar a la comunidad; y a cada persona que nos acompañó en el silencio de una oración, en un abrazo o mensaje virtual y en el más de los profundos respetos.

Agradecidos eternamente.

Marcela, Arturo, Julián y Martina