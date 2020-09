Estela Díaz: «Hemos inaugurado una política de gestión que va a profundizar en muchas más herramientas para prevenir y erradicar la violencia por razones de género.”

La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz presentó el informe de la línea “Hablemos” sobre el mes de inicio en la atención de la línea telefónica de primera escucha y derivación para varones que ejercen violencia o que están en conflicto con la ley penal por haber ejercido violencia.

“No hay antecedentes de este tipo de iniciativas, nos abre a pensar todo lo que significa este abordaje” -dijo la Ministra- “Desde que se creó este Ministerio hablamos de que era imprescindible cambiar el foco del abordaje que se estaba haciendo en torno a los temas de violencia. Se respondía solo de manera fragmentaria, con políticas parciales, con dispersión en las intervenciones, con recursos insuficientes y planteamos la integralidad de la política en la atención de la violencia.”

Estela Díaz explicó que: “La integralidad, entre otros aspectos, incluye sin lugar a dudas qué se hace con los varones que ejercen la violencia, y ésta es una de las partes imprescindibles que estaba difusa. Se ponía el foco en la mujer, en la persona que está sufriendo esa situación, y siempre aparecía de manera borrosa, que pasaba con los agresores. Acá estamos poniéndolo en foco, presente en la atención y nos parece fundamental este avance”.

La Línea 221-602 4003 forma parte del abordaje integral de las violencias por razones de género y cuenta con financiamiento de Spotlight. Funciona en el marco del Servicio de Atención a la Comunidad del Colegio de Psicólogas y Psicólogos, Distrito XI, Región Capital, de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

La Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucía Portos en la apertura de la presentación mencionó que: “Esta línea de primera escucha y derivación para varones se habilitó en el contexto de pandemia frente a la imposibilidad de continuar con los trabajos presenciales que se realizaban en territorios con equipos de ayuda mutua y de trabajo con varones. Nos ha dado un resultado muy interesante para continuar explorando.”

A continuación, el Director de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género, Ariel Sánchez compartió los resultados del primer informe: “Pensamos esta línea como un espacio abierto para poder ir mejorando la estrategia y modificándola a la luz de los llamados que iban a ir ingresando. El objetivo principal de la línea Hablemos tiene que ver con fortalecer los dispositivos de abordaje integral de las violencias por razones de género”.

De los 44 llamados registrados, el 55% son derivaciones institucionales, el 30% motivadas en el interés personal y un 15% son consultas de terceros. En cuanto a estos últimos “no formaban parte del paisaje de esta línea telefónica, teníamos dos destinatarios ideales, los varones derivados y los de llamada espontánea. El caso del llamado de terceros, que aparece son quienes reconocen que hay una persona conocida que ejerce violencia por razones de género, es un dato que teníamos en cuenta, como parte de los objetivos de la campaña #SalgamosDistintos que apuntaba a repensar mandatos de masculinidad y buscaba desarmar los lazos de complicidad machista y patriarcal que existen entre varones. Buscamos involucrar a las nuevas masculinidades en la creación de políticas de igualdad de género hacia una sociedad libre de violencias por razones de género” señaló Ariel Sánchez.

En cuanto a las causas de quienes llamaron motivados por un interés personal, un 50% fue por estar frente a una situación de emergencia, un 33,3% solicitaron información o asesoramiento, mientras que un 16,7% manifestó la necesidad de expresarse o explicaron que realizaron la llamada por recomendación de su actual pareja.

”La línea nos ofrece la posibilidad de brindar herramientas para gravitar de otros modos en las masculinidades, no ya desde el ejercicio de la violencia ni de los privilegios. Pensarla desde la idea de promover masculinidades para la igualdad de género. Es también una forma de ir construyendo los registros que no teníamos hasta el momento con varones. Pensamos en estrategias no punitivas que acompañen a las medidas punitivas y que permitan algún tipo de reflexión, responsabilización y algún tipo de desplazamiento sobre las prácticas y el ejercicio de la violencia” expresó el Director de Masculinidades para la Igualdad y destacó la importancia de la primera escucha y la articulación con las distintas áreas: ”permite una evaluación de riesgo e inmediatamente la línea articula con las otras direcciones que forman parte del Ministerio que son necesarias para saber qué está pasando en el territorio.”

La representante de Spotlight Argentina, Andrea Voria señaló: “acompañamos con muchísima expectativa y entendemos que es una manera de incidir muy novedosa para acompañar la lucha contra la violencia de género”. La iniciativa Spotlight Argentina está financiada por la UE y la Unión Europea, y en Argentina a través de las Naciones Unidas, por una alianza de sus distintas agencias.

La coordinadora del equipo de atención del Colegio de Psicólogas y Psicólogos, María Soledad Cecere destacó la importancia que para el Colegio tiene participar en estas políticas: “En este primer mes realizamos trabajos relacionados con la confección de la planilla de atención, el registro de las particularidades de los llamados, que están en constante revisión, de hecho, se ha modificado la que empezamos a trabajar hasta constituir la que usamos actualmente. La herramienta de registros es abierta y dinámica”.

Soledad Cecere mencionó la relevancia de la primera escucha para una derivación apropiada: “es un proceso que contempla distintas fases, es una escucha activa. Desde la línea también llamamos a instituciones, es decir, convocamos a distintos referentes o instituciones para el abordaje en conjunto”.

Estela Díaz se refirió a la importancia del abordaje en varones que ejercen violencia “presentamos el 19 de agosto el primer informe de intentos de femicidios, ese informe que hacía un análisis cuantitativo y cualitativo de las situaciones de intento de femicidios que se habían atendido en la línea 144. Y allí decíamos que empezamos a mirar esto de manera novedosa porque necesitamos que nos ilumine, que alumbre las políticas que estamos llevando adelante, y uno de los datos que se desprendían era claramente que el 92% de las personas que ejercieron esas violencias son las parejas y de ellos, el 55% ex parejas. Esto ratifica que el qué hacer con los agresores se coloca en el primer orden de las políticas que tenemos que llevar adelante porque incluso cuando la mujer cortó la relación siguen poniendo en riesgo su vida.”

El fortalecimiento de la Línea “Hablemos” requiere de una articulación constante, no sólo con los dispositivos que trabajan con varones, sino también con todas las herramientas institucionales con las que cuenta la Provincia de Buenos Aires para el abordaje integral de las violencias por razones de género, desde el Sistema Integrado Provincial.

Para finalizar Estela Díaz reforzó que: “estamos realmente instalando políticas que son refundacionales para el Estado, pero también en el conjunto de la sociedad y de hecho esta iniciativa se construye en una relación interinstitucional. Hemos inaugurado una política de gestión que va a profundizar sin lugar a dudas en muchas más herramientas para prevenir y para erradicar la violencia por razones de género.”