Enrique Rescinito: “Vuelvo a renovar mi compromiso”

Tal como informamos, en la mañana de ayer se llevó adelante la presentación oficial del nuevo titular del Centro de Atención Personalizada de la oficina de PAMI en Ranchos, recayendo dicha responsabilidad en el Señor Enrique L. Rescinito.

En la misma se encontraba presente además, el Intendente Municipal Juan Manuel Álvarez y el Director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local VII de PAMI, Dr. Marcelo Leyria, quien llegó acompañado de la Coordinadora General Ejecutiva, Soledad Urquiza.

Rescinito ocupó por largos años esta función, y reemplazo por el Dr. Guillermo Rey en la gestión de María Eugenia Vidal. Con “las energías renovadas”, Enrique asegura que volvió “para renovar mi compromiso y cumplir con la palabra empeñada”.

El Jefe Comunal dio la bienvenida a los presentes y rápidamente cedió el micrófono a la visita, quien explicó que “hoy vinimos acá a poner en funciones a un nuevo jefe de agencia, que en realidad no es nuevo, porque Enrique ya ha cumplido esta función muy eficazmente”. La misma “se lleva a delante en un momento muy difícil, en medio de una pandemia, donde vamos explorando, ejerciendo y tomando decisiones a medida que vamos adquiriendo conocimiento. (…) lo que se busca es tratar de cuidar a los vecinos fundamentalmente, de los pacientes. Aquí tenemos la residencia de larga estadía, donde tenemos un montón de situaciones que se tiene que hacer cargo el Intendente, y eso demanda una entrega no solo intelectual sino física”, reconoció Leyria.

En tal sentido, agregó que “lo que nos toca con Enrique es el tema de los adultos mayores, que es la población más vulnerable, y en especial al coronavirus”.

Para lograr una mayor protección de esta población, se comenzaron a implementar programas, tales como “la receta electrónica, la cobertura 100% en los medicamentos, el congelamiento de los precios de los medicamentos y de los pañales… Venimos trabajando mucho en generarle al afiliado no solamente más recursos, no solo en el incremento de su jubilación, sino en el ahorro que hacen, que ronda entre los $ 2.500 y $3.000 por afiliados. Así que desde PAMI estamos muy atentos a mejorar no solo la salud de nuestros mayores sino también el poder adquisitivo”, expresó el Director Ejecutivo.

Consultado sobre los desafíos a los que se vieron obligados a enfrentar con motivo de la Pandemia Leyria considera que “hay ciudades, que no es el caso de esta, donde nos encontramos que los municipios empiezan a liberar sin controlar el funcionamiento, lo que genera muchísima más circulación, y directamente más contagios. Nosotros lo vemos en los hospitales, donde empiezan a faltar camas. En municipios donde empiezan a liberar actividades, repercute directamente en la posibilidad de que el día de mañana un afiliado del PAMI, un adulto mayor, o cualquier ciudadano tenga dificultades para conseguir una cama. Es directamente proporcional la circulación, con la necesidad de tener respiradores; y que son variables que no dependen de nosotros”, enfatizó.

La Región VII está compuesta por 15 oficinas, ubicadas en 22 ciudades, en las cuales “la disponibilidad de camas es relativa, (…) por eso es importante que entre todos nos cuidemos”, aconsejó Leyria.

Por su parte, el Intendente Álvarez vio oportuna la ocasión para agradecer el acompañamiento del Instituto, como por ejemplo en el convenio con el tomógrafo, que satisface las necesidades de los casi 3000 afiliados de General Paz, más unos 2.500 de General Belgrano, y otros 700 de Pila.

También la entidad, dio su consentimiento para el traslado de los abuelos que residían en el geriátrico lindante al Hospital Campomar, y que hoy se encuentran en la localidad de Villanueva.

Como adelanto, el Intendente Álvarez afirmó que están trabajando mancomunadamente para contar con cobertura del 100 % en las farmacias locales. Con respecto a esto, es importante aclarar que al día de la fecha, el personal de la Subsecretaría de Deportes, con la colaboración de Rescinito (desde mucho antes de su asunción), se encargan de retirar las recetas de los domicilios de unos 300 adultos mayores del Distrito, y retirar la medicación correspondiente en farmacias de Chascomús, en donde la cobertura es total. Esta medida se implementó en el marco de las limitaciones impuestas por la pandemia, donde el ingreso a localidades vecinas estaba vedado.

Enrique Rescinito se limitó a “agradecer nuevamente la confianza al Intendente Municipal, al Director Ejecutivo, y darle la bienvenida a nuestro Distrito a la Coordinadora Soledad Urquiza (…), y reiterar mi compromiso, como lo hice en el año 2007 hasta el 2016 que me tocó desempeñar el cargo; y hoy vuelvo renovado. Y tengan la plena seguridad que vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para que redunde, como siempre en nuestros beneficiarios, y cumplir con la palabra empeñada”

“Para terminar, quiero que quede claro, que volvimos para ser mejores”, cerró Enrique Rescinito.

“Nosotros queremos un PAMI mucho más humanizado, de cara en todo sentido a los afiliados y afiliadas, y estamos seguros de que va a encarnar esta idea de ponerle un poco más de corazón y amor a esta obra social. Y quiero agradecer y reconocer el trabajo diario que hace nuestra Coordinadora Ejecutiva para llevar a la práctica lo que nosotros pensamos, planificamos y diseñamos”, agregó el Dr. Marcelo Leyria.

