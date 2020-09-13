Corrección: Concurso de precios de la Coop. de Electricidad

CONCURSO DE PRECIOS.

 ABIERTO SOLO A PROVEEDORES DEL DISTRITO DE GENERAL PAZ.

MATERIALES SOLICITADOS.

ROPA DE TRABAJO

MARCA OMBÚ (PRIMERA MARCA).

COLOR AZUL

CON LOGO COOP (SEGÚN DETALLE A CONVENIR).

EL EQUIPO CONSTA DE 2 CAMISAS 2 PANTALONES

1 PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD.

Características del Calzado de Seguridad BOTIN FRANCES para uso dieléctrico).

CANTIDAD A APROVISIONAR:

46 CAMISAS

46 PANTALONES

25 ZAPATOS DE SEGURIDAD.

LAS CAMISAS Y PANTALONES PRESUPUESTAR EN 2 VERSIONES:

  • ROPA STD
  • ROPA CON BANDA REFRACTARIA EN PIERNAS PANTALÓN Y CAMISA.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE 2020 13:00 hs.

PRESENTAR OFERTAS EN SOBRE CERRADO CON LA LEYENDA:

CONCURSO DE PRECIOS

ROPA DE TRABAJO

PROVEEDOR: XXXXXXXXXXXXXX

INFORMAR CONDICIONES DE PAGO. (PUEDE PRESENTARSE MÁS DE UNA)

 COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA.

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