Corrección: Concurso de precios de la Coop. de Electricidad

CONCURSO DE PRECIOS.
ABIERTO SOLO A PROVEEDORES DEL DISTRITO DE GENERAL PAZ.
MATERIALES SOLICITADOS.
ROPA DE TRABAJO
MARCA OMBÚ (PRIMERA MARCA).
COLOR AZUL
CON LOGO COOP (SEGÚN DETALLE A CONVENIR).
EL EQUIPO CONSTA DE 2 CAMISAS 2 PANTALONES
1 PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD.
Características del Calzado de Seguridad BOTIN FRANCES para uso dieléctrico).
CANTIDAD A APROVISIONAR:
46 CAMISAS
46 PANTALONES
25 ZAPATOS DE SEGURIDAD.
LAS CAMISAS Y PANTALONES PRESUPUESTAR EN 2 VERSIONES:
- ROPA STD
- ROPA CON BANDA REFRACTARIA EN PIERNAS PANTALÓN Y CAMISA.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE 2020 13:00 hs.
PRESENTAR OFERTAS EN SOBRE CERRADO CON LA LEYENDA:
CONCURSO DE PRECIOS
ROPA DE TRABAJO
PROVEEDOR: XXXXXXXXXXXXXX
INFORMAR CONDICIONES DE PAGO. (PUEDE PRESENTARSE MÁS DE UNA)
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA.