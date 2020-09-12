Concurso de precios de la Cooperativa de Electricidad

CONCURSO DE PRECIOS.
ABIERTO SÓLO A PROVEEDORES DEL DISTRITO DE GENERAL PAZ.
MATERIALES SOLICITADOS.
ROPA DE TRABAJO
MARCA OMBÚ (PRIMERA MARCA).
COLOR AZUL
CON LOGO COOP (SEGÚN DETALLE A CONVENIR).
EL EQUIPO CONSTA DE 2 CAMISAS 2 PANTALONES
1 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD.
CANTIDAD A APROVISIONAR:
46 CAMISAS
46 PANTALONES
25 ZAPATOS DE SEGURIDAD.
LAS CAMISAS Y PANTALONES PRESUPUESTAR EN 2 VERSIONES:
– ROPA STD
– ROPA CON BANDA REFRACTARIA EN PIERNAS PANTALÓN Y CAMISA.
*PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE 2020 13:00 hs.
PRESENTAR OFERTAS EN SOBRE CERRADO CON LA LEYENDA:
CONCURSO DE PRECIOS
ROPA DE TRABAJO
PROVEEDOR: XXXXXXXXXXXXXX
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA.
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