ATLÉTICO RANCHOS: ROQUE GÓMEZ DEJA EL VERDINEGRO Y VUELVE A CLUB BELGRANO

Por Julián Ormaechea

La expansión del Coronavirus (Covid-19) trajo consecuencias económicas, sanitarias y sociales a toda la nación y por ende también a la región y el fútbol de las localidades de la Liga Chascomunense.

Más allá de la incertidumbre que existe respecto a una muy difícil vuelta a la actividad, Atlético Ranchos ya sufre la primera baja luego de la obtención del tricampeonato de la Liga y el parate por la extensión de las medidas para evitar la propagación de la enfermedad. Se trata de Roque Gómez, quien volverá a su club anterior, el Club Belgrano.

El defensor, hijo del Director Técnico, Pablo Gómez aseguró a este medio que «ya era hora de buscar nuevos desafíos. Llegar a la semi con el Club Belgrano sería muy lindo». Cabe recordar que Gómez disputó 50 partidos en el actual monarca del fútbol regional sin convertir goles pero siendo un nombre fijo en la alineación titular del ranchero. 8 fueron los encuentros disputados en el Apertura 2018, 11 en el Clausura 2018 (primer campeonato de esta triada de títulos), 12 en el primer torneo del 2019, y 16 en la segunda parte del año anterior. Sin olvidar que antes del Aislamiento Social defendió los colores verdinegros en tres oportunidades en el Torneo Regional Amateur.

«Me voy con la alegría de haber logrado tres títulos y jugar el Regional. Eso no me lo saca nadie». Aunque a su vez recalcó el hecho de que «…es tiempo de lograr nuevos objetivos con el club que me vio nacer…» Con esta novedad, Roque Gómez será parte nuevamente del equipo en el que hizo sus primeras armas en el futbol de la zona teniendo en cuenta además que se ubica en la localidad en la que reside con la idea de «llegar a lo más alto».