Juan Manuel Álvarez: «Sueño con dejar un municipio muy parecido al que me crié»

Nota realizada por Noticiasd.com

El jefe comunal describió sus primeros meses de gestión, el estado del municipio en la pandemia y sus deseos y expectativas para General Paz.

El Intendente de la localidad bonaerense de General Paz, Juan Manuel Álvarez, comenzó su militancia a los 16 años en la Juventud Peronista distrital. En ese devenir, se acercó a quien fue durante tres décadas «el jefe político del peronismo en Ranchos», Juan Carlos «Vasco» Veramendi, de quien fue secretario privado entre 2003 y 2007, y luego Secretario de Gobierno durante sus tres mandatos municipales: «En el último, el Vasco tuvo que pedir licencia por un problema de salud y asumí como Intendente interino».

Ya ahora jefe comunal electo desde hace nueve meses, Álvarez recordó: «Cuando empecé a trabajar con el Vasco me empezó a gustar mucho lo que era la gestión, la parte ejecutiva, poder solucionar los problemas a la gente». De su recorrido político, relató una anécdota que lo marcó: «Cuando estaba en la Cámara de Diputados con el Vasco me acuerdo que él discutía con los abogados de temas de legales, después hablaba de pavimento, del hormigón. Un día le digo: ‘Pero sos un sabelotodo: hablás de cuestiones legales, de asfalto, de cloacas’ y me dijo: ‘¿Sabés qué Juan? Si un día tenés la dicha de ser intendente, vas a tener que aprender de todo y vas a tener que saber de todo, por más que no quieras’. Y efectivamente, después de ocho años te encontrás hablando de hormigón, pavimento, asfalto, de luces, de salud».

Los tiempos de la gestión están claros para el Intendente: «Siempre digo que es un momento de la vida, no es toda la vida, entonces uno tiene que dedicarle todo el tiempo que se merece«. Y afirmó que es un todo-terreno: «Más de medio pueblo tiene mi celular, lo cual a veces se hace difícil contestar todos los WhatsApp. Si no te tocan el timbre de tu casa, porque todos saben dónde vivo. Sos un vecino más porque hay una cuestión de cercanía, de inmediatez, que estás al tanto de todo. Los vecinos te hacen llegar absolutamente todo».

La gestión en pandemia

El Intendente explicó que en diciembre y enero tenían otras expectativas y estaban trabajando con las nuevas gestiones nacionales y provinciales, pero «la pandemia cortó esa situación, nos dejó los primeros tres meses un poco aislados». Asimismo, los recursos del municipio se dispusieron a fortalecer el hospital municipal y a generar un lugar de aislamiento extra-hospitalario.

Álvarez afirmó que eso los llevó a estar dos o tres meses muy abocados en la cuestión sanitaria de emergencia y «después de a poquito con esta tecnología del Zoom y del WhatsApp hemos empezado a trabajar en lo que es la gestión y en la elaboración de proyectos, que tienen que ver con dotar de servicios a nuestra comunidad, particularmente cloacas, alumbrado público, pavimentación, proyectos de viviendas».

El jefe comunal manifestó que hay tres ejes en su gestión: «Recuperar el cuadro de la estación ferroviaria, poder tener una Terminal de Ómnibus acorde y relocalizar lo que son los locales de feria de la Sociedad Rural donde se hacen los remates».

Por otro lado, expresó su deseo para el futuro: «Siempre sueño con dejar un municipio muy parecido al que me crie, en el que obviamente existen diferencias de clases sociales, pero donde los chicos no las viven porque todos comparten el mismo establecimiento educativo. Un pueblo donde anden en bicicleta solos en la calle a toda hora del día, donde se deje la bicicleta en la puerta del negocio o se duerma con la ventana abierta».

General Paz en fase 4

Álvarez explicó que la localidad se encuentra en fase 4, trabajando en la concientización del uso de tapa-bocas y del distanciamiento social con los vecinos. Además, informó que ponen especial atención en el personal de salud «para que no se distraigan, que no bajen los brazos y esperando una segunda ola, producto de la dinámica que se ve venir de la zona del Conurbano y Capital Federal hacia el Interior de la Provincia de Buenos Aires».

Para concluir, el jefe comunal elogió la gestión de Axel Kicillof y reflexionó: «El impacto económico en el primer tiempo fue muy difícil, con el cierre de los comercios, pero después de a poco fuimos abriendo y se fue normalizando. Nosotros muy rápido habilitamos lo que fue la obra privada con mano de obra local. Desde las finanzas municipales ha habido una fuerte caída en la recaudación y hemos recibido la ayuda del Estado provincial en forma de subsidio o de préstamo».