Correo de Lectores

Ranchos, General Paz, 25 de agosto de 2020

Cooperativa de Electricidad de Ranchos presente:

En calidad de consumidor haciendo uso de mi derecho expongo mi desagrado y solicito se retire de mi factura lo que no corresponde a mi consumo domiciliario de energía. Ante el abuso constante y a las atribuciones arbitrarias del cobro de Alumbrado Público que no ofrece la Cooperativa y al agregado de pagos que figuran como “bonos Voluntarios” y se imponen forzando mi voluntad, solicito se retiren estos de mi factura, y solo se me adjudique el consumo normal de energía que corresponde a cada mes.

De no tener respuestas satisfactorias me veo obligado a tomar actuaciones de índole legal que correspondan.

Saluda Atte.

César Adalberto Rocha DNI 92.626.219 N° Usuario 06411

N. de R: La nota fue recibida y firmada por el Gerente de la Cooperativa, Marcelo Raffone (ver facsímil), quien además, expresó al firmante: “que la persona que no quiera pagar el bono que pasen por ventanilla cuando les llegue la boleta”