Aclaración sobre la prohibición parcial de estacionamiento en calle 50

En el día de ayer publicamos una nota en la que se daba cuenta de una nueva disposición del Honorable Concejo Deliberante de General Paz, que no fue debidamente interpretada por una parte de la sociedad. En tal sentido, aclaramos que con “parcial” se hace referencia a que se puede estacionar en una sola de las manos.

A través del Despacho Comisión II de Obras y Servicios públicos, referido al Expediente 26/2020 se solicita “incorporar al Capítulo VI, Articulo 6º, titulo Estacionamiento Prohibido de la ordenanza 9/2014 el inciso D calle 50 entre Avenida Garay y Coronel Vivot”. En la sesión ordinaria 6/2020 se aprobó por unanimidad dicho proyecto.

Si bien aún no fue implementada esta ordenanza, desde hace mucho tiempo se encuentra pintado de amarillo el cordón de una de las manos, por lo cual, queda implícito que no se puede estacionar allí. No obstante, en la mano de enfrente sí se permite el estacionamiento.

Esta medida fue tomada debido a que no es respetada la señalética ya aplicada, y la arteria tiene doble circulación, con el consiguiente paso de vehículos menores y de gran porte.

En resumen, y ante la inquietud de vecinos de la zona, aclaramos que sí se puede estacionar en calle 50, entre Garay y Vivot, pero sólo en una de las manos.