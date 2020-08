Se realizó el primer encuentro virtual “Culturas Bonaerenses”

Se trató de un espacio para la reflexión y diálogos colectivos sobre identidades, producción y derechos culturales en tiempos de pandemia.

Este miércoles y jueves, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica llevó a cabo «Culturas Bonaerenses. Diálogos sobre producción, identidades y derechos culturales en tiempo de pandemia», un espacio abierto y plural de reflexión sobre la situación del sector en el contexto de la pandemia y las transformaciones necesarias para desarrollar el enorme potencial artístico y cultural de la Provincia.

La mesa inaugural estuvo a cargo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel

Kicillof, junto al ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; y al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires; y contó con la presencia de la actriz Cristina Banegas y la cantante Carmen Sánchez Viamonte.

“El proyecto que tenemos para la provincia de Buenos Aires tiene a la cultura como uno de los ejes centrales, y por eso es tan importante este encuentro”, destacó Kicillof y señaló que “hacerlo en el medio de la pandemia, con todas las dificultades que hay, le da más relevancia”.

Por su parte, el ministro Augusto Costa señaló que “la cultura es un eje central del aparato

productivo de la Provincia. Queremos enmarcar esta política cultural para potenciarla con el

resto de las áreas que tengan un impacto directo en el desarrollo productivo” y concluyó:

“Queremos recuperar el patrimonio perdido por la desidia y garantizar los derechos culturales. La pandemia no cambió nuestros objetivos”.

Tristán Bauer remarcó la relevancia de “agregarle esa ´S´ a cultura y hablar de culturas

bonaerenses” porque pone en primer plano “el concepto de diversidad que es fundamental

para todos nosotros”. Además explicó que “Estamos aprendiendo de esos diálogos con

centros culturales, talleres de teatro, y artesanos, donde aparece el lema de mantener la llama encendida, que es muy importante en estos momentos”.

El encuentro, compuesto por múltiples paneles de debate e intercambio activo entre artistas, investigadores, docentes y gestores culturales, se desarrolló en tres segmentos que se transmitieron en directo por el canal de YouTube del Ministerio de Producción bonaerense.

El primer tramo del encuentro, titulado “Artes, patrimonio y políticas culturales”, fue presentando por el subsecretario de Políticas Culturales, Ezequiel Grimson, y contó con la

participación de Laura Malosetti Costa, Santiago Villanueva, Lía Gómez, Juan Ignacio Marasco, Verónica Azpiroz Cleñan, Liliana Herrero, Valeria Atela, Rocío Feltrez, Vicente Quintreleo, Florencia Mendoza, Victoria Onetto y María Pía López. Dividido en 4 mesas temáticas: Arte, memoria e identidad; Patrimonio y Diversidad; Música y territorio; y Escena, literatura y política cultural, se propuso abordar ejes de la gestión cultural en el marco de la pandemia: las experiencias en el territorio, las prácticas estéticas narradas por sus protagonistas, los núcleos más relevantes de las políticas culturales bonaerenses, los desafíos que presenta el contexto actual, la necesidad de cambios y el modo en que la producción cultural transforma la realidad social y se constituye como un derecho humano.

El jueves por la mañana, se llevó a cabo la segunda parte del encuentro, “Derechos culturales:infancias, identidades y cultura comunitaria”, donde se realizó un intercambio con actores de la cultura, especialistas y académicos/as entorno a pensar los derechos culturales en el actual contexto, con la mirada en las infancias y adolescencias. Presentado por la subsecretaría de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo, contó con la participación de Beatriz Janín, Cielo Salviolo, Julio Clark, Andrés Bustos, Paula Kriscautzky, María de los Ángeles “Chiqui” González, Juan Diego Incardona, Laura Duran, Hugo Figueras, Julieta Infantino, Pedro Saborido, Blas Arrese Igor, Marianela Constantino, Clara Vernet.

Como cierre del encuentro “Culturas Bonaerenses”, el jueves por la tarde, el subsecretario de Industrias Creativas e Innovación cultural, Nicolás Wainszelbaum, presentó el tercer

segmento “El futuro de las industrias creativas y los ecosistemas culturales independientes”, dividido en tres conversatorios: el primero en torno a la cultura, economía y pandemia, con la participación de Carlos Rottemberg y Stella Puente; el segundo sobre Cultura e Internet, los nuevos creadores y desafíos con Martina Santoro y Julio Bertolotti; y por último, “Cultura independiente, lo instituido y lo instituyente”, un diálogo entre Sebastián Acampante, Christian Ortiz Di Renzo y Carolina Sueta.

“Culturas Bonaerenses. Diálogos sobre producción, identidades y derechos culturales en tiempo de pandemia”, organizado por el Ministerio de Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, está disponible en el canal de YouTube del Ministerio.

Algunas de las reflexiones que nos dejó este primer encuentro las podemos encontrar reflejadas, por ejemplo, en estas citas de algunos de los participantes:

Carmen Sánchez Viamonte reflexionó: «Debe haber un camino posible del arte y la música como forma de vida, y para eso es necesario un Estado presente. El Estado cumple un rol de sustento y apoyo fundamental «.

Asimismo, Cristina Banegas resaltó: «Vivimos en una provincia inmensa con una diversidad cultural extraordinaria, y deberíamos poder atravesar nuestro territorio a lo largo y ancho de la Provincia con una infinidad de espacio teatrales y culturales», y agregó que » la pandemia generó algo que forma parte de nuestro ADN: la cultura de la resistencia, que es nuestra capacidad de reinventarnos en medio de esto».

Liliana Herrero se refirió al quehacer artístico y el contexto “creo que se reproducen en las tecnologías esas mismas jerarquías, las mismas exclusiones, y las mismas complejidades que tenía eso que llamábamos normalidad a lo que se pretende volver llamándolo la “nueva

normalidad”. Tenemos que transformar esa normalidad, que ya no nos gustaba de antes, porque, sino, cómo entendemos la pandemia.”

María Pía López sostuvo que “Estamos exigidas en pensar cómo seguimos con el quehacer

cultural en estas condiciones, donde estamos virtualizando, viendo cómo aportar para que los vínculos se recreen, permanezcan y se sostengan y también está la otra pregunta de qué pasa en la pospandemia, que no es un problema meramente de gestión de las distancias entre los cuerpos, porque si lo pensamos sólo como un problema de gestión de las distancias en ese caso estaríamos entrampadas en pensar en algo en que los medios vienen nombrando como la nueva normalidad”.

María de los Ángeles “Chiqui” González enfatizó que “Hay que engordar la infancia.

Consumamos otro tiempo y otros espacios, cuanto más espacios más conocimiento del mundo tiene un chico. Los espacios virtuales se van a mantener, pero nosotros tenemos que luchar por los presenciales.”

Pedro Saborido: “Toda cultura es una apropiación de cosas. No le tengamos miedo a eso, si el sentido es lo que queremos hacer, si el sentido es volver a narrarnos y existir, otorgarnos

existencia, darnos autoestima, darnos identidad y a partir de ahí sentir que tenemos derechos.”

Carolina Sueta expresó que «Esta situación (que estamos atravesando) nos posibilitó también empezar a pensar la importancia y la urgencia de trabajar desde los territorios, de

pensar los lugares donde suceden los festivales y encuentros, y qué estrategias llevar adelante desde estos espacios para generar participación y escucha sobre las necesidades de los territorios, y así potenciarlos.»

Martina Santoro expuso que “La industria del desarrollo de videojuegos está creciendo de manera acelerada. Hubo un cambio fuerte. Se están perdiendo algunos estigmas. Se está demostrando que somos una industria sólida que exporta para el mundo entero. Hacemos juegos en Argentina que se juegan en todo el mundo.”

Julio Bertolotti sostuvo que “Así como se pone mucho énfasis en hablar de inversión en tecnologías de conectividad, pongamos el mismo énfasis en las inversiones que deberíamos hacer para la producción de contenidos. No solo los fondos públicos que existen, si no también desde lo privado.”

A lo largo de mesas y conversatorios se abordaron diversas temáticas del amplio abanico cultural de nuestra provincia. El encuentro está disponible en el canal de YouTube del Ministerio.

