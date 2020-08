Los hermanos Nico y Renzo Demario mantienen su ritmo de entrenamiento

Pese al parate sufrido por el Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio que decretó el Gobierno Nacional el 20 de marzo pasado a raíz de la pandemia de coronavirus, los hermanos Renzo y Nicolás Demario se mantienen activos, y nunca dejaron de entrenar. Cada uno en su especialidad y con las herramientas disponibles.

En el caso de Renzo, el futbol. El menor de los hermanos se encuentra jugando en las interiores de Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, y pese a que no puede viajar, ni realizar prácticas junto a sus compañeros de manera presencial, la tecnología los une y los mantiene en movimiento.

“Todavía no nos avisaron nada de cuándo volver, nos seguimos entrenando por Zoom todas las mañanas, y a la tarde entreno por mi cuenta también”, explica el joven ranchero.

“Esto me ayuda a mantener más el ritmo del físico de cara a la confirmación de los entrenamientos”, agrega Renzo.

Por su parte Nicolás, que venía teniendo una ascendente carrera dentro del boxeo profesional, también aprovecha las libertades que nos permite tener la fase 4, y sigue con sus entrenamientos.

Fabio Demario, padre de ambos, y técnico federado, cuenta cómo es la actualidad de Nico.

“No dejamos nunca de entrenar, siempre tratamos de mantener la parte física y técnica, aunque siempre hace falta un poco de guanteo porque no se puede viajar, y no todos los boxeadores están entrenando -explica-. Así que en ese sentido, no estamos teniendo guanteo, pero físicamente y técnicamente está bien”.

“La novedad de esto, es que me mandó un promotor de boxeo , que maneja la agenda con TyC Sport, para preguntarme en qué condiciones está Nico, si estaba entrenado… porque ellos ya están armando la agenda”, adelanta.

“Seguramente ellos están viendo que va a arrancar dentro de poco, esto lo digo porque la Federación de Box mandó el protocolo al Ministerio de Salud de la Nación, y fue aprobado. El MSN aprobó la actividad física del boxeo y preparaciones para todo el país, eso es lo bueno… después depende de cada Intendente, de cada Gobernador, depende de la cantidad de casos que tenga cada localidad para ver si reabren los gimnasios de boxeo para que empiecen las prácticas los boxeadores profesionales, no a dar clases al público, sino que ellos estén autorizados a practicar”, aclara Fabio.

Con esta posibilidad que se avizora, las esperanzas de un retorno se reactivan, máxime cuando se trata de un deporte como el boxeo profesional, que es el medio y sustento de muchas familias: “Por lo menos, el Ministerio de Salud le aprobó a la Federación, y ya los promotores están tanteando a los técnico, entrenadores, a ver cómo están sus pupilos. En el caso de Nico es bueno, porque no dejamos nunca de entrenar”, reafirma.

“Así que lo pusimos al tanto a uno de los promotores, que estamos para que nos agende en ese programa que están armando ellos de boxeadores que estén activos. En el caso de que se dé fecha, habrá que afinar algunas cosas para que entre en categoría Nico, y algunos guanteos, pero el panorama se está empezando a abrir”, confirma.

Más allá de que ambos deportes son muy diferentes, la actividad física es universal a cualquier actividad, y la practican juntos en ciertas ocasiones.

“Soy Técnico federado, y con toda la experiencia en todos estos años, también le di una mano a Renzo en la parte física, y muchas veces entrenamos con ellos dos juntos”, cuenta Fabio Demario.